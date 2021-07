Nakon stanke u 2020. Italia Soccer Camp vraća se u Hrvatsku. Ovaj je sportski događaj namijenjen djeci od 7 do 14 godina. Kamp će svojim sudionicima pružiti jedinstvenu priliku da uče o vještinama i tajnama nogometa u radu s najboljim talijanskim trenerima, a na pressici su u Petrčanima, Zadru sudjelovali i legendarni talijanski nogometaš Alessandro Del Piero, kao i Luka Modrić i Zlatko Dalić.

- Dobar dan svima. Naučio sam još par riječi. Ali, neću vam otkriti koje su jer su me to naučili bivši suigrači iz kluba, a to sigurno nisu "Bok, kako si?" i "Kako se zoveš?". Sretan sam što sam u Hrvatskoj nakon toliko dugo vremena. Drago mi je što sam se opet susreo sa Zlatkom i Lukom i hvala vam na svim komplimentima, a sad ću ja vama uručiti komplimente za sve što ste napravili prije tri godine i svu strast koju imate u svojoj igri. Ako ste vi, Zlatko, navijali za nas u finalu Eura, i mi smo navijali za vas prije tri godine - rekao je proslavljeni napadač Juventusa i Azzura pa dodao:

- Veliki ste pobjednici i zato što ste dio ove inicijative koja je fantastična iz više gledišta. Jedna od najvažnijih stvari zašto sam ovdje je zato što i sam imam troje djece i svi igraju nogomet, barem pokušavaju, još su mali. Volim poticati druge na nogomet. Ovo je šansa za djecu koja nemaju prilike kao moja i puno djece u ovoj zemlji. Imaju priliku znojiti se zajedno, igrati zajedno, uživati zajedno. Nema ljepše stvari nego biti u pobjedničkom timu jer ovo je timska igra. Jako sam sretan i zadovoljan svojom karijerom i što sam se bavio sportom koji mi je puno dao. Hvala svima koji su omogućili ovo. Hvala na gostoprimstvu ovoj zemlji koja ima mnogo sličnosti s Italijom.

Nogometni kamp održat će se u Zagrebu od 30. kolovoza do 3. rujna 2021. za 100 djece, uključujući djecu iz Dječjeg doma Zagreb i korisnike programa Centra za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno".

- Hvala svima koji su omogućili da budem dio ovog projekta. Hvala organizatorima i svima koji podržavaju ovu akciju nogometnog kampa u Hrvatskoj. To je zaista velika stvar da se omogući djeci da zajedno treniraju. Danas je točno tri godine od velikog dočeka hrvatske reprezentacije u Zagrebu. Točno tri godine otkada smo osvojili srca cijeloga svijeta. Ove je godine to pošlo za rukom našim prijateljima Talijanima. Čestitam im na titulu prvaka Europe, zasluženoj. Samo prisustvo prvaka Europe i viceprvaka svijeta je znak koliko je akcija vrijedna, koliko je akcija velika i koliko je podržavamo. Želim da kamp bude uspješan, a moja je želja da sljedeće godine u Kataru igraju Italija i Hrvatska pa da vidimo tko je bolji - rekao je izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić.

I ove će godine tri najtalentiranija sudionika kampa dobiti priliku posjetiti Italiju i pohađati Dan talijanskog nogometnog kampa zajedno s djecom iz drugih zemalja. Mladi nogometaši tri će se dana družiti na terenu za trening Akademije Coverciano, a odabrani dječaci i djevojčice, osim što će moći uživati u treninzima, utakmicama, posebnim tečajevima i posjetu Talijanskom muzeju nogometa i utakmici Serie A, imat će priliku iskusiti i drugi zanimljiv sadržaj.

- Čast i zadovoljstvo mi je biti danas ovdje i biti dio ovog projekta. Znam koliko su kampovi važni za djecu jer sam i sam trenirao u kampovima u kojima često iskoče neki novi talenti. Može se naučiti ne samo nešto o nogometu, nego i o zajedništvu. Htio bih se zahvaliti svima koji su ovo omogućili i nadam se da će ovo biti uspješan kamp. Kao što je i izbornik rekao, nadam se da ćemo u Kataru igrati protiv Talijana - zaključio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.