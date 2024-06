Del Piero za 24sata o Gvardiolu, Tudoru i Hrvatu kojega je volio: 'Pa kako ga se ne bih sjećao?!'

Alessandro Del Piero (49) otvorio je u četvrtak treće izdanje Sunset Sports Media festivala u Petrčanima kraj Zadra prisjećanjem na bogatu nogometnu karijeru i zadaće koje sad ima kao otac troje djece. Kopačke su prestale biti njegova svakodnevica prije deset godina, danas uspješno plovi nekim drugim vodama. Otvorio je tvrtku za proizvodnju sunčanih naočala i jedan restoran u Los Angelesu, radi kao TV analitičar talijanskog Skya i CBS-a... Baš je producent te američke TV kuće Pete Radovich, hrvatske gore list, glavni odgovorni što je bivšeg svjetskog prvaka doveo na hrvatsku obalu.

POGLEDAJTE VIDEO: Del Piero u Petrčanima

Pokretanje videa... 01:00 Alessandro Del Piero u Zadru | Video: Josip Tolić/24sata

Luka Modrić (38) nezaobilazna je tema svih njegovih razgovora za hrvatske medije. Čovjek koji nezaustavljivo gura i u 39. godini.

- I ja sam igrao s 39 godina, haha, ali u drugačijoj ligi! To je stanje uma. To te vodi da se žrtvuješ, da tijelo držiš u formi. Razlika je jesi li ili nisi imao puno ozljeda u karijeri, ali um je ključ - kazao je Del Piero dok smo tražili zaklon od sunca u dvorištu vile u kojoj je boravio u prekrasnom resortu u Punta Skali.

Hrvatska i Italija dalje, a Španjolska doma

Dva uzastopna propuštena Svjetskog prvenstva za Italiju nazvao je katastrofom, "azzurri" će u Njemačkoj braniti naslov europskog prvaka, a na putu do nokaut faze stoji im i Hrvatska. Raspored je htio da susjedi igraju u trećem kolu 24. lipnja u Leipzigu. A ako prije toga jedni i drugi srede Španjolce, mogao bi pasti i miroljubivi remi...

- Hrvatska i Italija da idu dalje, a Španjolska doma? Zašto ne, haha... Naravno da navijam za Italiju i da me ne brine previše što će se dogoditi drugima. Hrvatska je nevjerojatna, sad ste me ugostili pa bi bilo čudno reći nešto protiv vas. A i Luka mi je drag prijatelj, sretan sam što je pokazao kvalitetu, ali i ne samo on. Hrvatska ima nevjerojatne igrače, pogotovo veznjake. To traje godinama. Igrao sam s nekoliko hrvatskih nogometaša u povijesti i sjajni su.

Zadar: Bivši nogometaš Alessandro Del Piero gostuje na festivalu Sunset sports media | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Pa tko je najbolji?

- Svi su igrali na različitim pozicijama. Jarni, Tudor, Bokšić... Sjajna ste nogometna zemlja, ali i ne samo nogometna - kaže legenda Juventusa.

Baš je Tudor proteklih dana punio stupce talijanskih medija iznenadnom ostavkom na mjestu trenera Lazija nakon samo tri mjeseca. Del Piero ipak ne sumnja da će imati veliku trenersku karijeru.

- Tudor me jako iznenadio, da budem iskren. Nije da nisam vjerovao u njegovu kvalitetu, nego nisam mislio da će postati trener. Dobro to radi, nosi se s kamerama i svime, momčadi mu dobro igraju. To znači da su igrači dobro povezani s trenerom. Sretan sam zbog njega jer je jako dobar tip. Dobro smo se provodili. Je li bio zabavan? Ha, ne, ali je bio strašno jak.

Zadar: Bivši nogometaš Alessandro Del Piero gostuje na festivalu Sunset sports media | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Početkom 1990-ih, dok je tek kročio u dvadesete, posebno je pratio drugog hrvatskog sportaša. Na pitanje o Benettonu razvukao je osmijeh od uha do uha...

- Toni Kukoč?! Tko se ne bi sjećao Tonija u Trevisu? Osvojio je i NBA titule, ali je već u Italiji bio sjajan. Imao sam ga prilike upoznati, prije dvije godine igrali smo golf skupa i pobijedili smo, bilo je čudno. Ta momčad Benettona je bila sjajna, osvojila je puno trofeja. Bila su to dobra, stara vremena.

Pitali smo ga kojeg mladog hrvatskog nogometaša posebno uživa gledati.

- Hrvatska ima puno talentiranih igrača. Kad čujem izraz mladost, padnu mi na pamet dobri rezultati s Italijom. Oni su napravili dobre stvari i osvojili Euro U-17. Mučili smo se zadnjih deset godina, a kad dođe dobra generacija, vrati se i nada. To se Hrvatskoj stalno događa. Koliko vas ima, četiri, pet milijuna? Manje od četiri? To je nevjerojatno! Napravili ste velike stvari, a nas je 60 milijuna i propustili smo Svjetsko prvenstvo. Dvaput - čudio se Alex.

Del Piero: Postajem trener

Joško Gvardiol (22) nova je svjetska nogometna senzacija iz Lijepe Naše.

- Čudesan igrač. Da, naravno da bih ga volio imati u momčadi. Njega, Luku i još mnoge, haha. I ja bih mogao zaigrati s njima s 49 - nasmijao se Del Piero.

Kad je prije tri godine bio u Petrčanima, pitali smo ga hoće li postati trener. Tad je bio sudržan i rekao kako još uči. Je li se što promijenilo u međuvremenu, zanimalo nas je.

- Da, baš završavam trenersku akademiju, do kraja lipnja imat ću PRO licenciju! To je opcija, ali mi nije prioritet. Kad završim, mogu planirati neke stvari, tražiti stručni stožer. Jer kao trener morate raditi kao tim - zaključio je legendarni Talijan.