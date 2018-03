Del Piero o svom nasljedniku: Moji slobodnjaci su i dalje bolji

U razgovoru za Uefinu stranicu legenda 'stare dame' Alex Del Piero pričao je o 'svom' Juventusu, a jedna od tema bio je i Dybala kojeg mnogi stručnjaci uspoređuju upravo s Del Pierom. Također, u centru pozornosti je i Dybalin veliki napredak u izvođenju slobodnih udaraca, a Del Pieru je baš to bila glavna specijalnost.

- Paulo Dybala? Što se tiče slobodnih udaraca ja sam i dalje bolji od njega, no Paulo je mlad i ima vremena da postane još bolji i da me prestigne. Ja sam uživao kad sam igrao, sad je njegovo vrijeme da zablista. Želim mu sve najbolje u budućnosti i smatram da je on sjajan igrač koji može puno dati Juventusu - rekao je Del Piero.

Golovi iz slobodnih udaraca

Del Piero je u cijeloj karijeri postigao 23 gola iz slobodnih udaraca u službenim utakmicama, dok je Dybala trenutno na brojci od 10 golova.

Uzevši u obzir kako ima tek 24 godine, te kako je velik dio karijere pred njim, mnogi stručnjaci smatraju kako je na pravom putu da pretekne Talijana. Del Piero je smješten u 16 najboljih izvođača slobodnjaka u povijesti, stoga je veliki izazov pred Argentincem.

O bivšem kolegi

- Gigi Buffon? Mislim da svi jedva čekaju vidjeti kako podiže pehar Lige prvaka, no kako god bilo, on će uvijek za mene biti broj jedan - odgovorio je na pitanje o bivšem kolegi.

Del Piero jedan je od najboljih igrača Juventusa u njihovoj povijesti, te je posebno ušao u srca navijača ostankom u klubu nakon što je "stara dama" ispala u Serie B.

- Pravi džentlmen nikada ne napušta svoju damu - legendarna je izjava ovog majstora nakon što su ga mediji pitali otkud je ostao u Juventusu unatoč ispadanju u drugu ligu.

Za Juve je odigrao ukupno 513 utakmica te postigao 208 golova.