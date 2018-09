Del Potro ekspres: Borna Ćorić ostao na samo osam gemova

Jednostavno, nije išlo. Od prvog poena, od prve minute meča, nije išlo. Ne jer je Borna igrao slabo ili jer je darovao poene, već jednostavno jer je Juan Martin Del Potro bio bolji. Argentinac je igrao veličanstveno i Borna nema za čim žaliti. Bio je to najbolji meč Del Potra na ovom US Openu, i ako ovako nastavi igrati vrlo lako mi se mogla ponoviti 2009. kad je osvojio ovaj Grand Slam.

No, ajmo malo i o Borni. Hrvatski tenisač se tijekom cijelog meča borio s vrlo raspoloženim Argentincem, ali i bolovima u bedru desne noge, zbog čega je dvaput tražio medicinsku pomoć. Eh, sad pitanje je koliko ga je ta bol omela u prezentaciji, no činjenica je da je liječnik dvaput dolazio.

- Nakon prvog seta počeo sam igrati još bolje, baš onako kako sam želio. Pred kraj meča sam primjetio da Borna ima određenih problema s kretanjem, no bio sam fokusiran samo na sebe. Odigrao sam najbolji meč na turniru - rekao je Del Potro.

U sva tri seta Del Potro je odmah na početku dolazio do "breaka", a Borna je to dostigao samo u prvom setu, kada je s 1-4 došao do 4-4, no i taj set je izgubio. U preostala dva seta Argentinac je lako dolazio do velike prednosti i Borna je morao priznati poraz u svom prvom srazu s del Potrom. No, Borna je odigrao sjajan tjedan i od sljedećeg tjedna imat će ranking karijere, bit će 18. tenisač svijeta.

A Argentinac? Hm, crna mačka za naše tenisače je taj Del Potro. Marin Čilić s njim ima 2-11, Ivo Karlović 1-5, a Borna 0-2. No, još jednom, Argentincu svaka čast. Odigrao je meč dostojan naslova, a protiv Borne je od 33 winnera 18 imao razornim forhendom. Služio ga je i prvi servis s postotkom od 80 posto. Jednostavno, bio je bolji, u Flushing Meadowsu 2018. još nije izgubio ni set, ima 12-0, a ovo mu je treća godina u nizu da je izborio četvrtfinale.

Heading in the right direction: @delpotrojuan powers past Coric 6-4, 6-3, 6-1 to set up a QF clash against Isner!

Ako će igrati kao protiv Borne, onda bi se lako mogla ponoviti 2009. Pogotovo jer opet ima sjajne navijače, koji navijaju od prve do posljednje minute meča. Uostalom, Argentinci su to, a kad zagrmi "Delpo, Delpo", trese se cijeli stadion...