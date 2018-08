Del Potro pomagao astronautu u teniskom meču u - svemiru!

Misija je uspjela. Američki astronaut Andrew Feustel odigrao je prvi teniski meč u - svemiru. Na improviziranom terenu u Međunarodnoj svemirskoj postaji odigran je meč bez prisustva gravitacije, a sve je projicirano na veliki model globusa pored centralnog terena u Flushing Meadowsu.

Dobio je i posebnu pomoć. Uoči US Opena, posljednje savjete u vezi fizičke pripreme i izazova s kojima bi se mogao suočiti, davao mu je Juan Martin Del Potro, treći nositelj ove godine i pobjednik 2009. Preko video-poziva, astronaut je Del Potru obećao da će pokušati snimiti njegov rodni grad, Tandil, u Argentini.

Ideja cijelog projekta bila je pokazati kako tenis može pomaknuti granice i inspirirati sljedeće generacije u postizanju uspjeha, prenosi službena stranica US Opena.

LIVE from the Unisphere: NASA Astronaut Andrew ‘Drew’ Feustel takes part in the first-ever tennis match in space with his crewmates aboard the International Space Station. ms.spr.ly/Tennis-In-Space-August-21 #TMinusNetGeneration

Feustel se nalazi na više od 400 kilometara iznad Zemlje, gdje sudjeluje u osmomjesečnom istraživanju, zajedno s Rickyjem Arnoldom i Olegom Artemjevim.

That was a fun chat with @delpotrojuan Thanks for the tips, I need all the help I can get for tonight’s game. Watch if you can from 8:30 to 9:30 ET on USOpen FB, Twitter and YouTube. First Tennis Match in Space! #TminusNetGeneration https://t.co/B3Gnd9MtoQ