Delpo je obećao da će se vratiti tenisu ako Argentina osvoji SP: 'Počet ću trenirati, vidjet ćemo!'

Foto: MATIAS BAGLIETTO/REUTERS

Ostavit ću tu opciju otvorenom, barem do US Opena kako sam i rekao. To je poseban turnir za mene. Još uvijek imam vremena, kazao je Argentinac i zagolicao maštu teniskih romantičara

Juan Martin del Potro (34) jedan je od onih tenisača zbog kojih se zaljubite u 'bijeli sport'. Argentinčevu karijeru obilježilo je nekoliko teških ozljeda od kojih se svaki put čudesno vraćao, no zbog ozljede desnog koljena 2019. odlučio je zauvijek reći zbogom. Nije se htio oprostiti na medijskoj konferenciji, već pred svojim navijačima u Buenos Airesu. Devetog veljače prošle godine vratio se na teren nakon 965 dana i izgubio od sunarodnjaka Federica Delbonisa, no rezultat je ionako bio u drugom planu budući da je ranije najavio da bi taj turnir mogao biti posljednji u njegovoj karijeri. Suze, tuga i vrtlog emocija nadvili su se tog dana nad centralni stadion u Buenos Airesu, dok su Argentinci ispraćali, uz Lea Messija, svog najomiljenijeg sportaša... - Dao sam sve. Danas je bio jedan od onih dana za koje nikad nisam želio da dođu, ali sjećat ću ga se do kraja života - sa suzama u očima - govorio je nekad treći tenisač svijeta. Foto: MATIAS BAGLIETTO/REUTERS Foto: MATIAS BAGLIETTO/REUTERS I svi su se s time pomirili. Čak je i njegov prijatelj Marin Čilić objavio srcedrapajuću oproštajnu poruku, ali u međuvremenu je došlo do ogromnog prevrata! Kao veliki navijač Argentine, Del Potro je s velikom srećom pratio uspjeh 'gaučosa' na Svjetskom prvenstvu u Katru, a jedan ga je navijač na Twitteru upitao hoće li se vratiti tenisu na US Openu (jedini GS koji je osvojio) ako Argentina osvoji SP u Katru. Bilo je to prije finala. Nakon osvojene titule i neviđene proslave na ulicama Buenos Airesa, službeni profil ATP-a podijelio je spomenuti 'tweet' na svom profilu, a Delpo je ostavio komentar: "Vidjet ćemo, obavijestit ću vas uskoro". Ispostavilo se da je to bio početak zapleta. Jer ovih dana ponovno se pokrenula priča oko njegovog povratka, a i sam Delpo je sve potvrdio u najnovijem intervjuu. - Volim tenis. Nikad mi neće biti problem uzeti reket u ruke i vidjeti kako se osjećam. Problem s koljenom je stvar na kojem radim svaki dan. Ostavit ću tu opciju otvorenom, barem do US Opena kako sam i rekao. To je poseban turnir za mene. Još uvijek imam vremena, počet ću trenirati, vidjeti kako će reagirati noga i koljeno, pa ću znati mogu li ili ne - kazao je Argentinac i zagolicao maštu teniskim romantičarima. "Div iz Tandila", kako mu tepaju, osvojio je 2009. US Open pobijedivši u polufinalu Rafaela Nadala te Rogera Federera na posljednjoj stepenici. Ima još i srebro te broncu s Olimpijskih igara, a odveo je Argentinu i do naslova u Davis Cupu 2016. U karijeri je osvojio ukupno 22 titule, a ta brojka ipak se možda i poveća...

