Demolirana svlačionica sudaca! Stojković: Sram me biti Srbin...

Veliki je srpski derbi između Partizana i Crvene zvezde završio bez pobjednika (1-1), ali i bez većih incidenata. No s velikim sudačkim repovima!

Najbolji srpski sudac (i jedan od najboljih svjetskih) Milorad Mažić nije vodio derbi, tu je 'čast' dobio Danilo Grujić i našao se na udaru jer je priznao izjednačujući gol Zvezde u 74. minuti.

Naime, nakon kornera, Boakye je pucao glavom, Stojković je izbacio loptu, ali su nakon konzultacija suci odlučili da je lopta prešla liniju.

Igrači i navijači Partizana su poludjeli, a nakon utakmice demolirana je sudačka svlačionica!

Partizan je, inače, poveo krasnim golom Ricarda Gomesa u 33. minuti.

- Prvi put me sramota što sam Srbin! Sutra se idem odreći pasoša, vidjet ćete! - grmio je golman Vladimir Stojković.

- Znate kako se osjećam? Ne znam što da kažem... Da bi bio gol, moraš biti siguran 300 posto, a on to nije mogao vidjeti. Ja sam bio u golu, izvadio sam loptu. Kunem se da nije gol! Svaka čast igračima Zvezde na borbenosti i svemu, ali ovo što smo vidjeli... sram me što sam član ove države!

Dakako, iz Zvezdina tabora drugačije izjave:

- Odluka je na sucu, ja sam samo igrač, ali znam da je bio gol. Ne treba mi snimka da znam da je bio gol, loptu sam pratio pogledom, ali ako neko kaže da nije, ja tu ne mogu ništa - rekao je strijelac Boakye, a sportski direktor Mitar Mrkela bio je oštriji:

- Sasvim je jasno da je lopta pola metra prešla liniju, gol je čist kao suza i ne mogu prihvatiti ovakve izjave poput Stojkovićeve, zadojene mržnjom. Takvo ponašanje zahtijeva hitno liječenje, ovo je za psihijatriju!

Partizan je tijekom 90 minuta bio bolji, a nakon devet kola Zvezda vodi s 22 boda i utakmicom manje, dok Radnički i Partizan imaju po 20.

A uobičajena doza huliganizma nije izostala: policija je spriječila veći incident ispred sjevera, Delije su npravile veliku bakljadu i palile otete zastave rivala, a partizanovci se, pišu srpski tabloidi, međusobno potukli na istočnoj tribini.