Gorgon zabio za vodstvo pa zbog ozljede izašao iz igre...

IGOR BIŠĆAN:

Brojno stanje nam je isto kao prije prošle utakmice, vratio se jedan stoper, ozlijedio drugi. Escoval gležanj nije toliko loše da će igrač biti out do kraja sezone, ali dosta je štete taj gležanj pretrpio i prema nekim mojim iskustvima to je ozljeda sa minimalno dva do tri tjedna van stroja - rekao je Igor Bišćan, trener Rijeke.

- Kod Hebera i Tomečaka se oporavak malo odužio. Heberov subjektivni osjećaj isti je kao procjena liječnika i struke: bolje ne riskirati.

Istra?

- Teško ih je definirati. Primaju malo golova, ali malo i zabijaju, disciplinirani su, ali i nepredvidljivi. Znači, bit će zanimljivo. Zbog nepredvidljivosti protivnika i činjenice da ovo jest derbi. Regionalni derbi sa uvijek dodatnom težinom i sigurno sa dodatnom draži. Nikad tu nije lako nešto predvidjeti, prognozirati...

Ali?

- Ali Rijeka po svemu ima ulogu favorita i mi tu ulogu prihvaćamo. Protiv Istre Rijeka računa na tri boda - rekao je Bišćan.