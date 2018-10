Rano vodstvo Barce: Rakitić sjajno za Albu, Coutinho zabija

11' Gol

Goool! Došla je Barcelona na domaćem terenu do iznimno vrijednog ranog vodstva. Sve je počelo od našeg reprezentativca Ivana Rakitića koji je poslao zaista sjajnu loptu do Jordija Albe. Španjolac tu loptu šalje do Coutinha koji odmah puca i sigurno zabija u donji desni kut Courtoisovog gola.