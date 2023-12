Deset godina od kobne nesreće: Schumacher više nikad neće biti isti, obitelj se s time pomirila...

Michael Schumacher (54), na današnji je dan, 29. prosinca 2013. godine, prije točno deset godina, nastradao na skijanju u francuskim Alpama. Michael, inače iskusan skijaš, odlutao je sa staze, pao i udario glavom u stijenu. Kaciga mu je spasila život, ali svejedno je bio teško ozlijeđen. Dvaput su ga operirali i stavili u umjetnu komu. Obitelj čuva informacije o njegovom stanju o kojem se još uvijek, deset godina nakon nesreće, zna malo ili gotovo ništa.

Bio je to 29. prosinac 2013. godine. Legendarni prvak Formule 1, Michael Schumacher, bio je s obitelji na skijanju blizu Meribela. Spuštao se sa sinom Mickom po Combe de Saulireu ispod vrha Dent de Burgin u francuskim Alpama. Odlutali su sa staze, a Schumi je zapeo i udario glavom u stijenu. Od tada je sve drugačije.

Schumacher je imao izljev krvi u mozak

Prve vijesti s mjesta nesreće javljale su kako je Nijemac lakše stradao. To je, nažalost, bilo daleko od istine. Schumacher je bio u komi, imao je izljev krvi u mozak i bio je u kritičnom stanju. Borio se za život u danima nakon nesreće, a ležao je u sveučilišnoj bolnici u Grenobleu.

Gerard Saillant vrhunski je neurokirurg koji je Schumachera operirao nakon teške nesreće u kokpitu Formule 1 1999. godine. Tada je Michael jurio kroz izuzetno brzi Stowe zavoj, otkazala mu je stražnja kočnica, a bolidom se zaletio okomito u zaštitnu ogradu. Smrskao mu se prednji dio bolida, rekli su mu kako je imao sreće što je samo slomio nogu, ali se u nekoliko mjeseci oporavio i vratio na stazu. Pa u idućih pet godina osvojio pet naslova svjetskog prvaka. Upravo je Saillant, Schumijev dobar prijatelj koji ga je operirao nakon nesreće u Silverstoneu, operirao i nakon kobne skijaške nesreće.

Nije to bio jedini put kada je Schumi imao strašnu nesreću za volanom F1 bolida. Svaki put je izašao iz bolida. Isto se, nažalost, nije dogodilo na skijanju u francuskoj. Njegovo je stanje bilo jako teško, a 45. rođendan, koji je dočekao tek pet dana nakon nesreće, bio je drugačiji. Nijedan od tog kobnog 29. prosinca nije bio isti kao prije..

Michaelu su dali 40 do 45 posto šanse za oporavak...

Navijači sa zastavama Ferrarija okupili su se ispred bolnice podržati Michaela, šef bolnice u Grenobleu rekao je kako pacijenti s tako teškim ozljedama glave imaju 40 do 45 posto šanse za oporavak...

- Podržite nas u zajedničkoj borbi s Michaelom. Važno nam je da pustite liječnike da rade u miru. Molim vas, vjerujte njihovim priopćenjima i ostavite liječnike i našu obitelj na miru - rekla je tada Corinna Schumacher, Michaelova supruga.

U međuvremenu su francuski istražitelji rekonstruirali Schumacherovu nesreću pomoću kamere na kacigi koja je sve snimala. Schumacher je bio na 2700 metara, pratio crvenu stazu, a onda se ona razdvajala. Iako je Michael bio iskusan i vrlo dobar skijaš, otišao je nekoliko metara izvan obilježenog dijela staze, naletio je na kamen koji ga je katapultirao... A onda je ostao ležati.

'Michael je bio vrlo dobar skijaš'

- Michael je bio vrlo dobar skijaš. Ne možemo točno odrediti koliko je brzo išao, ali to je bila brzina vrlo dobrog skijaša na vrlo teškom terenu. Pokušavao je skrenuti kako bi smanjio brzinu. Brzina zapravo nije ni bitna u konstrukciji njegove nesreće, ali nije skijao prebrzo. Snimka s kamere Schumacherove kacige pripada obitelji. Nismo je imali razloga zatražiti ranije. Odlično surađujemo s obitelji i molimo vas da poštujete njihovu privatnost - rekli su tada istražitelji.

Neki su se pripremili za najgore i samo čekali potvrdu vijesti. Prolazili su tjedni, pa i mjeseci, a zavladao je muk i tišina. Bolnica, Schumijeva agentica Sabine Kehn (59) sve je rjeđe davala izjave, a obitelj se zatvorila za javnost.

- Pripremite se za najgore - rekao je nekadašnji šef liječnika Formule 1, Gary Hartstein, koji je dodao kako su male šanse da će se Michael Schumacher ikad oporaviti. Tada je Schumi bio tri mjeseca u komi.

Nakon nekoliko mjeseci kome, dobre vijesti

Nakon više od tri mjeseca kome, konačno su došle dobre vijesti.

- Michael je pokazao znakove da je svjestan svega oko sebe te se polako budi. Michael je napravio pomake na svojem putu. Njegovi najbliži i liječnički tim u bolnici u Grenobleu uz Michaela je od početka njegove teške borbe. Od početka vjerujemo u napredak, a sada smo posebno optimistični - rekla je Sabine Kehm.

A bilo je sve jasnije kako Michael liječenje neće moći nastaviti u Grenobleu. Znatiželja je izvukla ono najgore iz ljudi. Dvojica provalnika ukrala su strogo čuvane podatke o zdravstvenom stanju Schumachera i stavila ih na prodaju. Sveučilišna bolnica u Grenobleu tako je morala angažirati dodatne zaštitare kako bi zaustavili val paparazzija i fanatika koji su htjeli zaraditi na tuđoj nesreći, fotografirati Michaela i spremiti lovu u džep, a ukradeni podaci o zdravstvenom stanju Schumachera nikad nisu dospjeli u javnost.

Sretna vijest konačno je došla u lipnju 2014. godine. Michael Schumacher se probudio, prenio je ugledni Reuters, a Schumacherova obitelj bila je izvor informacije. Schumi je oporavak nastavio u kućnoj njezi, a obitelj Schumacher okružila se najboljim liječnicima koji skrbe o legendarnom prvaku.

Troškovi su se gomilali

Sve je to, s druge strane, imalo i svoju cijenu. Michael je u najslavnijim danima bio jedan od najpopularnijih sportaša na svijetu, bio je ikona i zaštitno lice Formule 1 i Ferrarija. Gomilao je bogatstvo, ali veliki troškovi liječenja su se gomilali. Michaelova supruga Corinna najprije je prodala privatni avion za 34,4 milijuna eura, pa i luksuzno imanje za odmor u Trysilu sjeverno od Osla u Norveškoj za 2,8 milijuna eura.

To je imanje 20 godina bilo u Schumacherovom vlasništvu, tamo je obitelj imala mnoge lijepe uspomene, ali troškovi liječenja iznosili su 14 milijuna eura. Većina novca Corinna je uložila u prenamjenu obiteljskog doma u Švicarskoj.

Tamo je o Schumiju brinuo tim od 15 liječnika. Na čelu je bio profesor Jean-Francois Payen, koji ga je operirao.

Schumacheri su to imanje imali u posjedu 20 godina, a Corinna ga je prodala za 2,8 milijuna eura. Troškovi liječenja dosad su se popeli na 14 milijuna eura. Corinna je većinu novca od prodaje imovine uložila u prenamjenu doma u Švicarskoj u kojem se Michael liječio.

Na sudu je otkrivena bolna istina

O njemu je brinuo tim od 15 liječnika na čelu s profesorom Jean-Francoisom Payenom, koji ga je operirao. Od tada su se rijetko pojavljivale informacije o Schumacheru, a kada bi i "iscurila" neka informacija, ona je najčešće bila brzo demantirana od Schumacherove glasnogovornice i obitelji.

Schumacherova obitelj tako je završila na sudu krajem 2016. godine jer je magazin Bunte raširio neistinu da je Michael vrlo mršav, ali da može hodati uz pomoć fizioterapeuta i da može podignuti ruku. Tada se saznala brutalna istina.

Michael nije mogao hodati, niti stajati, čak ni uz pomoć fizioterapeuta.

- Na žalost, moramo vas obavijestiti da vijesti kako Michael ponovno hoda nisu istinite. S obzirom na težinu njegova stanja i činjenicu da je Michaelu privatnost u ovom trenutku najvažnija, ova nagađanja su strašno neodgovorna. Na žalost daju i lažnu nadu svima koji su povezani s njim u ovom teškom trenutku - rekla je tada Michaelova glasnogovornica.

Netflix snimio film o Schumacheru

U rujnu 2021. godine Netflix je pustio u javnost dokumentarni film o Schumacheru s ekskluzivnim izjavama njegovim najbližih, kao što su supruga Corinna, sin Mick i kći Gina, koja se više voli držati u pozadini. Dokumentarac su režirali Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker i Michael Wech.

Dokumentarac je ispričao priču o Michaelu Schumacheru na do tada neviđen način. Film prati njegov uspon u svijetu motosporta, od dana kada su Schumijevi roditelji radili dva posla kako bi financirali njegovu i Ralfovu karijeru u kartingu, do nevjerojatnih visina koje je dosegnuo u Formuli 1. Za izradu dokumentarca iskorištene su dotad neviđene snimke iz Michaelovog djetinjstva i života.

- Ja tražim 100 posto savršenstvo, želim dosegnuti tih 100 posto, to je moj cilj, jednostavno sam takva osoba - rekao je Schumi u dokumentarcu i idealno opisao samog sebe.

Bio je opsjednut savršenstvom

Naime, njegova radna navika rijetko je viđena. Iako je on bio za volanom bolida F1, Schumacher je često u kasnim noćnim satima zvao inženjere, pozivao ih u garažu i zajedno s njima radio na poboljšanju bolida. Može se reći kako je bio opsjednut sa savršenstvom, a visoke standarde postavio je i ostalima. Sve je to bilo potrebno kako bi slavni Ferrari izvukao iz dubokog ponora u kojem se našao.

Schumi se pridružio Ferrariju 1996. nakon što je osvojio drugi naslov svjetskog prvaka s Benettonom. Talijanska ekipa tada je bila u velikoj krizi, nije znala za momčadski naslov od 1983. godine, a u konkurenciji vozača od 1979. godine. Smrt osnivača i dugogodišnjeg vlasnika Enza Ferrarija bacila je ekipu iz Maranella u tada nezapamćenu krizu, iz koje ju je izvukao - Michael Schumacher.

Nijemac je u prve dvije sezone s Ferrarijem gubio titulu prvaka u zadnjoj utrci, a morao je čekati svoju petu sezonu s Talijanima na konačan trijumf. Vratio je naslove prvaka u Maranello, a zatim dominirao sportom na neviđeni način. Nanizao je pet titula prvaka, a na Ferrarijevu adresu stiglo je šest pehara konstruktorskih prvaka u Schumacherovoj eri.

Schumacher nije bio isti na i izvan staze

Ipak, Michael je izvan staze i posla bio potpuno drugačija osoba.

- On je jednostavno najbolji čovjek kojeg sam ikad upoznala. Bio je nevjerojatno smiješan, to sam vidjela u njemu - rekla je Corinna Schumacher u Netflixovom dokumentarcu.

Iako je oko sebe imao auru nepobjedivosti i karizmu kojoj skoro nitko nije mogao odoljeti, Corinna je otkrila kako je Michaelu bilo neugodno zbog njegove slave i kako bi bio najsretniji dok je s obitelji. Bio je zapravo sramežljivog karaktera, istaknuo je bivši Ferrarijev šef Jean Todt.

Corinna i Michael imali su poseban odnos. Ona se brinula za njihovu djecu dok bi on većinu godine proveo putujući svijetom i vozeći utrke F1. Jedne godine, Michael nije mogao zaspati uoči utrke na Suzuki u Japanu. Corinna je tako provela noć čitajući knjigu u kupaonici kako ga ne bi ometala. I on je znao biti osobito pažljiv, kada bi odlazio iz kuće posebno bi se potrudio kako ju ne bi probudio, samo bi se ušuljao u spavaću sobu i poljubio ju.

Michael nije vjerovao da je Senna poginuo

Jedna od najzanimljivijih scena u dokumentarcu je tragična pogibija trostrukog F1 prvaka Ayrtona Senne, koji je stradao u utrci na stazi Imola 1994. godine. Upravo je Schumacher pobijedio u toj utrci, a vijest o pogibiji Senne primio je tek nekoliko sati nakon što je proslavio pobjedu, iako je Senna stradao na mjestu. Schumacher na prvu nije vjerovao kako je veliki Senna otišao sa svijeta. Bio je uvjeren kako će se Brazilac izvući, pa čak i ako je u komi komi. Bio je u šoku i nevjerici, a ta je nesreća ostavila veliki trag na njemu, kao i na svijet Formule 1.

- Tada je bilo dostupno jako malo informacija. Nisam znao što da mislim, nisam vjerovao da je poginuo. Jednostavno nisam to mogao smisliti u tom trenutku, samo sam mislio: 'Ne, on će biti prvak' - rekao je Schumacher u jednoj od scena u dokumentarcu.

Na kraju dokumentarca, obitelj Schumacher otkrila je tužne vijesti.

- Naravno da mi Michael nedostaje svaki dan. Kao i našoj djeci, njegovu ocu i svima nama. Ali Michael je ovdje. Na drugačiji način, ali ovdje je i to nam daje snagu. Zajedno smo, živimo zajedno u kući, odrađujemo terapije i sve što možemo da mu bude bolje. I da osjeća svoju obitelj, našu vezu. Učinit ćemo sve što možemo. Michael je uvijek štitio nas, sad mi čuvamo njega - rekla je supruga Corinna, a sin Mick, koji je napravio karijeru u F1, mnoge je ganuo u plač...

- Dao bih sve da mogu porazgovarati s ocem i podijeliti vozačka iskustva. O tome najviše mislim, to bi bilo cool. Naravno, mnogo je tu trenutaka nakon nesreće, iskustava, događaja koje sam mogao proživjeti s oba roditelja. Mislim da to malo nije fer. No, ima tu mnoštva trenutaka kojih ćemo se prisjećati. Kad razmišljam o prošlosti, vrte mi se slike nas četvero (op.a. roditelji Corinna i Michael te Mick i sestra Gina) kako se zabavljamo.

Ralf Schumacher: 'Nedostaje mi moj Michael'

Schumijeva kći Gina nadovezala se...

- Da, kad se vraćao kući s utrka uvijek smo razgovarali. Bilo je jako lijepo jer je uvijek prolazio kroz sve satima.

Strašnu nesreću nekoliko dana prije desete obljetnice komentirao je i Michaelov mlađi brat, Ralf (48), koji nije isti nakon tog dana...

- Nedostaje mi moj Michael iz tog vremena. Život je ponekad nepošten. Michael je kroz život često imao sreće, ali onda se dogodila ta tragična nesreća. Hvala Bogu, zahvaljujući suvremenim medicinskim mogućnostima, uspjeli smo učiniti puno, ali više ništa nije kao što je bilo. Mogu reći da je njegova nesreća imala jako loš i velik utjecaj i na mene - kazao je Ralf za Bild.

Michael će 3. siječnja napuniti 55. godina, ali ništa nije isto od tog sudbonosnog 29. prosinca 2013. godine. U srcima mnogih ostaje nada kako će se Schumi izvući i iz ove utrke, najteže u njegovom životu.

Kronologija Schumijeve nesreće:

29. prosinca 2013. - Michael Schumacher teško je ozlijedio glavu u padu na francuskom skijalištu blizu Meribela. Sa sinom Mickom spuštao se po Combe de Saulireu ispod vrha Dent de Burgin u francuskim Alpama. Izašao je sa staze, zapeo za kamen koji ga je katapultirao u zrak. Istog dana prebačen je u bolnicu Moutiers, pa poslije i u onu u Grenobleu, specijaliziranu za ozljede glave. Stavljen je u komu kako bi se spriječilo otjecanje mozga.

- Michael Schumacher teško je ozlijedio glavu u padu na francuskom skijalištu blizu Meribela. Sa sinom Mickom spuštao se po Combe de Saulireu ispod vrha Dent de Burgin u francuskim Alpama. Izašao je sa staze, zapeo za kamen koji ga je katapultirao u zrak. Istog dana prebačen je u bolnicu Moutiers, pa poslije i u onu u Grenobleu, specijaliziranu za ozljede glave. Stavljen je u komu kako bi se spriječilo otjecanje mozga. 30. prosinca 2013. - Iz bolnice javljaju da se Michael bori za život te da postoji opasnost da se nikada ne probudi iz kome

- Iz bolnice javljaju da se Michael bori za život te da postoji opasnost da se nikada ne probudi iz kome 2. siječanj 2014. - Liječnici su objavili početak buđenja iz kome.

- Liječnici su objavili početak buđenja iz kome. 2. siječnja 2014. - Najtužniji rođendan Michaela Schumachera. U bolnicu stižu brojne poruke podrške, no stanje je nepromijenjeno.

- Najtužniji rođendan Michaela Schumachera. U bolnicu stižu brojne poruke podrške, no stanje je nepromijenjeno. 6. siječnja 2014. - Prve poruke ohrabrenja. Mediji javljaju kako je Michael pokazao mali napredak te da više nije u životnoj opasnosti.

- Prve poruke ohrabrenja. Mediji javljaju kako je Michael pokazao mali napredak te da više nije u životnoj opasnosti. 12. siječnja 2014. - Počinju nagađanja o buđenju iz kome. Dan poslije Schumacheru su testirali mozak kako bi vidjeli mogu li ga početi buditi.

- Počinju nagađanja o buđenju iz kome. Dan poslije Schumacheru su testirali mozak kako bi vidjeli mogu li ga početi buditi. 22. siječnja 2014. - Nakon niza ohrabrujućih vijesti iz Grenoblea pojavila se bojazan da bi Schumacher mogao ostati u komi do kraja života.

- Nakon niza ohrabrujućih vijesti iz Grenoblea pojavila se bojazan da bi Schumacher mogao ostati u komi do kraja života. 30. siječnja 2014. - Iz liječničkog tima potvrdili su da ga bude iz kome. Michael je na kratko otvorio oči. Liječnici nastavljaju proces buđenja u sljedećih mjesec dana. U međuvremenu dolaze brojne poruke podrške prijatelja, navijača, obožavatelja...

- Iz liječničkog tima potvrdili su da ga bude iz kome. Michael je na kratko otvorio oči. Liječnici nastavljaju proces buđenja u sljedećih mjesec dana. U međuvremenu dolaze brojne poruke podrške prijatelja, navijača, obožavatelja... 2. ožujka 2014. - Vijesti nisu dobre. Brojni ugledni neurokirurzi potvrđuju kako se boje da se Michael nikada neće u potpunosti oporaviti te da ga samo čudo može spasiti.

- Vijesti nisu dobre. Brojni ugledni neurokirurzi potvrđuju kako se boje da se Michael nikada neće u potpunosti oporaviti te da ga samo čudo može spasiti. 12. ožujka 2014. - Glasnogovornica je potvrdila da Michael daje znakove ohrabrenja iako sada već ima samo 55 kilograma.

- Glasnogovornica je potvrdila da Michael daje znakove ohrabrenja iako sada već ima samo 55 kilograma. 29. ožujka 2014. - Schumacher je u komi već tri mjeseca, no liječnici i obitelj uvjereni su da će se izvući.

- Schumacher je u komi već tri mjeseca, no liječnici i obitelj uvjereni su da će se izvući. 3. travnja 2014. - Naznaka odličnih vijesti. Menadžerica je potvrdila kako Michael pokazuje znakove poboljšanja te da nije istina da leži u vegetativnom stanju.

- Naznaka odličnih vijesti. Menadžerica je potvrdila kako Michael pokazuje znakove poboljšanja te da nije istina da leži u vegetativnom stanju. 4. travnja 2014. - Sabine Kehm javlja da se Schumi na trenutke budi i da je pri svijesti. Sredina lipnja 2014. - Prebačen je s intenzivne njege na rehabilitacijski odjel.

- Sabine Kehm javlja da se Schumi na trenutke budi i da je pri svijesti. Sredina lipnja 2014. - Prebačen je s intenzivne njege na rehabilitacijski odjel. 16. lipnja 2014. - Schumacher je pri svijesti napustio bolnicu u Grenobleu i preselio u Sveučilišnu bolnicu u Lausannei.

- Schumacher je pri svijesti napustio bolnicu u Grenobleu i preselio u Sveučilišnu bolnicu u Lausannei. 9. rujna 2014. - Napustio Lausanneu i preselio u svoj dom u Glandu u Švicarskoj, prilagođen za što lakši oporavak.

- Napustio Lausanneu i preselio u svoj dom u Glandu u Švicarskoj, prilagođen za što lakši oporavak. Studeni 2014. - Izvori javljaju da je Schumacher paraliziran, u kolicima i da ne može govoriti.

- Izvori javljaju da je Schumacher paraliziran, u kolicima i da ne može govoriti. Prosinac 2014. - Izvori javljaju da je Schumacher sve bolje te da je počeo prepoznavati članove obitelji i prijatelje. I dalje ne može govoriti i u kolicima je.

- Izvori javljaju da je Schumacher sve bolje te da je počeo prepoznavati članove obitelji i prijatelje. I dalje ne može govoriti i u kolicima je. Siječanj 2015. - Pojavila se informacija da je Michael prepoznao lica svoje djece, obitelj je demantirala te navode.

- Pojavila se informacija da je Michael prepoznao lica svoje djece, obitelj je demantirala te navode. Ožujak 2015. - Schumacherova žena prodala je privatni avion i luksuznu kuću, troškovi liječenja penju se na 14 milijuna eura.

- Schumacherova žena prodala je privatni avion i luksuznu kuću, troškovi liječenja penju se na 14 milijuna eura. Rujan 2015 . - Svjetski mediji objavili su da je Schumacher izgubio 40 posto tjelesne težine i da ima oko 40 kilograma, obitelj je to demantirala.

. - Svjetski mediji objavili su da je Schumacher izgubio 40 posto tjelesne težine i da ima oko 40 kilograma, obitelj je to demantirala. Prosinac 2015. - Objavljeno je da Schumacher može hodati, obitelj je šokirana lažima koji se šire o njemu i odmah je to demantirala.

- Objavljeno je da Schumacher može hodati, obitelj je šokirana lažima koji se šire o njemu i odmah je to demantirala. Srpanj 2016. - Stanje je jako teško, više detalja ne smijem otkriti, rekla je glasnogovornica Michaela Schumachera.

- Stanje je jako teško, više detalja ne smijem otkriti, rekla je glasnogovornica Michaela Schumachera. Rujan 2016. - Obitelj je tužila njemački magazin koji je napisao da Michael može hodati.

- Obitelj je tužila njemački magazin koji je napisao da Michael može hodati. Rujan 2017. - Pojavila se informacija da će Schumacher uskoro na operaciju u SAD. To je također demantirano.

- Pojavila se informacija da će Schumacher uskoro na operaciju u SAD. To je također demantirano. Prosinac 2017. - Još se nije predao, bori se, rekao je Jean Todt, Schumijev bivši šef u Ferrariju.

- Još se nije predao, bori se, rekao je Jean Todt, Schumijev bivši šef u Ferrariju. Ožujak 2018. - Njegovo stanje ne može se bitno popraviti, rekao je neurokirurg Colin Shieff, koji nije liječio Schumachera, ali na temelju svog iskustva procijenio je kako se u ovakvim slučajevima pomaci gotovo nikad ne događaju.

- Njegovo stanje ne može se bitno popraviti, rekao je neurokirurg Colin Shieff, koji nije liječio Schumachera, ali na temelju svog iskustva procijenio je kako se u ovakvim slučajevima pomaci gotovo nikad ne događaju. Kolovoz 2018. - Pojavila se vijest da je Michaelova supruga Corinna kupila veliko imanje na Mallorci za 30 milijuna eura čiji je bivši vlasnik predsjednik Reala Florentino Perez i da će tamo preseliti Michaela.

- Pojavila se vijest da je Michaelova supruga Corinna kupila veliko imanje na Mallorci za 30 milijuna eura čiji je bivši vlasnik predsjednik Reala Florentino Perez i da će tamo preseliti Michaela. Studeni 2018. - U javnosti se pojavilo pismo Corinne Schumacher njemačkom glazbeniku Saschi Herchenbachu, a u njemu je napisala kako je "Michael veliki borac i neće se prestati boriti"

- U javnosti se pojavilo pismo Corinne Schumacher njemačkom glazbeniku Saschi Herchenbachu, a u njemu je napisala kako je "Michael veliki borac i neće se prestati boriti" 29. prosinac 2018. - Prošlo je točno pet godina od Schumijeve nesreće na skijanju.

- Prošlo je točno pet godina od Schumijeve nesreće na skijanju. Rujan 2019. - Le Parisien javlja kako Schumacher pod lažnim imenom odlazi na terapiju matičnim stanicama u Pariz.

- Le Parisien javlja kako Schumacher pod lažnim imenom odlazi na terapiju matičnim stanicama u Pariz. Prosinac 2019. - Velike stvari počinju malim koracima, zagonetno je rekla Corinna Schumacher

Velike stvari počinju malim koracima, zagonetno je rekla Corinna Schumacher Rujan 2020. - Konačno prava istina: Schumi je budan, diše i može napraviti neki korak uz pomoć drugih

Konačno prava istina: Schumi je budan, diše i može napraviti neki korak uz pomoć drugih Rujan 2021. - Izašao je Schumacherov dokumentarac, žena Corinna je rekla: "Zajedno smo, živimo skupa, sve radimo kako bi olakšali Michaelu.

Izašao je Schumacherov dokumentarac, žena Corinna je rekla: "Zajedno smo, živimo skupa, sve radimo kako bi olakšali Michaelu. Listopad 2021. - Piero Ferrari, potpredsjednik talijanskog diva, komentirao je kako Schumacher ne može komunicirati.

Piero Ferrari, potpredsjednik talijanskog diva, komentirao je kako Schumacher ne može komunicirati. Svibanj 2022. - Ulica u Sarajevu nazvana je po Schumacheru.

Ulica u Sarajevu nazvana je po Schumacheru. Srpanj 2022. - Schumachera nagradili za sportske uspjehe i humanitarni rad

Schumachera nagradili za sportske uspjehe i humanitarni rad Studeni 2022. - Na aukciji je prodan Schumacherov Ferrari iz 2003. za 13 milijuna švicarskih franaka s kojim je osvojio šesti naslov prvaka.

- Na aukciji je prodan Schumacherov Ferrari iz 2003. za 13 milijuna švicarskih franaka s kojim je osvojio šesti naslov prvaka. Travanj 2023. - Jean Todt, bivši šef Ferrarija, rekao je kako oni koji komentiraju Schumacherovo stanje zapravo ne znaju ništa. Dodao je kako je nesreća ostavila posljedice.

- Jean Todt, bivši šef Ferrarija, rekao je kako oni koji komentiraju Schumacherovo stanje zapravo ne znaju ništa. Dodao je kako je nesreća ostavila posljedice. Travanj 2023. - Njemački list Die Aktuelle objavio je navodni intervju s Michael Schumacherom, koji je zapravo bio prijevara jer je napravljen uz pomoć umjetne inteligencije.

- Njemački list objavio je navodni intervju s Michael Schumacherom, koji je zapravo bio prijevara jer je napravljen uz pomoć umjetne inteligencije. Prosinac 2023. - Bivši Schumacherov menadžer pomirio se kako ga više nikad neće vidjeti.

Bivši Schumacherov menadžer pomirio se kako ga više nikad neće vidjeti. Prosinac 2023. - Michaelov brat Ralf rekao je kako mu nedostaju stara vremena i kako više ništa nije kako je bilo.

- Michaelov brat Ralf rekao je kako mu nedostaju stara vremena i kako više ništa nije kako je bilo. 29. prosinac 2023 - Deset godina od kobne nesreće Michaela Schumachera.

