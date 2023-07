'Desetku' Varaždina preuzeo je 'zaigrani mladić', tužan remi za odlazak Zelenike je nedopustiv

Last dance? Sa širokim je smiješkom poručio to Fran Brodić na društvenim mrežama prije utakmice, a na fotografiji je bio u zagrljaju s Lukom Jelenićem, Jorgom Pëllumbijem i - Oliverom Zelenikom kojeg su u pobjedi protiv Slaven Belupa s tribina pratili skauti berlinske Herthe te će ga vrlo vjerojatno otkupiti jer u ugovoru ima 'caku' s kojom se to može napraviti bez problema.