Detalj koji je oduševio navijače: Milijunaš, a ima stari Iphone...

Braće i sestro, najbolji nogometaš svijeta, Luka Modrić još koristi mobitel iPhone 5s. Nemojte se ubiti kako biste impresionirali nekoga, napisao je jedan nogometni fan na Twitteru uz fotografiju na kojoj se vidi kako Luka Modrić na londonskom izboru za najboljeg igrača svijeta razgovara na po mnogima već zastarjeli model iPhonea.

No ne i za Luku. Njegova skromnost godinama već oduševljava sve njegove obožavatelj, a fotografije koje su na društvenim mrežama procurile nakon Fifina izbora samo su potvrda o kakvom se nogometašu i čovjeku radi.

- Najbolji nogometaš svijeta, trostruki uzastopni osvajač Lige prvaka, finalist SP-a i osvajač Fifine nagrade za najboljeg nogometaša SP-a Luka Modrić još uvijek koristi iPhone 5s. A neke djevojčice koje još nisu završile osnovnu školu traže svoje roditelje da im kupe iPhone 7 - napisao je drugi.

I doista, Luki ne trebaju ni najskuplji automobili, prenaglašene tetovaže po cijelom tijelu ili glupiranje na društvenim mrežama da bi zadivio navijače. Da, Luka zarađuje jako dobro i može si priuštiti što god poželi, pa tako i najnovije mobitele iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone Xs Max, no Luka je iznimka koja donosi dašak normalnosti u svijet glamura i prepotencije.

