Detalji slučaja koji je podijelio Split: Ima li dolazak Jakobušića na Skupštinu veze sa Štimcem?

Što se dogodilo jučer popodne ispred stadiona na Poljudu, je li Igoru Štimcu doista zabranjen ulaz u prostorije kluba te dolazak na Glavnu skupštinu Hajduka na kojoj je namjeravao govoriti? Cijeli Split bruji o tome kako su mu Hajduk, Naš Hajduk i Torcida zabranili dolazak na stadion, društvene mreže pune su raznih teorija i verzija priče, ali službenih i provjerenih informacija o tome što se dogodilo jučer nije bilo. Stoga smo, ne želeći žuriti s objavom i zaključcima, odlučili sačekati sve dok ne dođemo do svih relevantnih aktera i njihovih verzija priče.

Krenimo redom. Cijela se priča zakotrljala dan ranije na Hajdukovom Božićnom domjenku, kada se proširila informacija da se Igor Štimac prijavio za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, no tu informaciju nitko službeno nije mogao niti želio potvrditi. Naivno je vjerovati da je plasiranjem i objavom te informacije netko želio stvoriti kritičnu masu nezadovoljnih koji su ga došli spriječiti u naumu. Svatko tko iole ozbiljnije prati navijače, pogotovo Torcidu, morao bi znati da su oni puno informiraniji i bolje organizirani te da ne djeluju ni samostalno ni stihijski, niti su se pojavili pred stadionom zbog napisanoga u medijima.

A pojavili su se. Osobno smo svjedočili da su svi koji su došli na Glavnu skupštinu, uključujući i nas novinare, na ulazu u stadion morali proći pored grupe od 150-200 mlađih osoba, po svemu viđenom pripadnika Torcide. Razumljivo je da to nije svakome bilo ugodno iskustvo, ali niti smo osobno svjedočili, niti smo od bilo koga drugoga čuli da je bilo dobacivanja, vrijeđanja ili bilo čega sličnoga.

Iz pouzdanih izvora, a postoje i fotografije koje smo dobili na uvid, znamo i da je Igor Štimac jučer došao taksijem pred stadion te da se nakon kratkog razgovora s jednom osobom vratio u taj isti taksi i odvezao u nepoznatom smjeru. Je li mu ta osoba zaprijetila pa je zbog toga odustao od ulaska na Poljud ili je nešto drugo u pitanju teško je tvrditi.

Redakcija "24sata" kontaktirala je Igora Štimca koji nam je rekao kako nema komentara, u Hajduku nisu imali informaciju o bilo kakvom događanju ispred stadiona, a ni policija nije zabilježila niti incidente, niti je bilo tko zatražio policijsku intervenciju ili zaštitu: "Nastavno na zaprimljeni upit obavještavamo vas da jučer na području i u vremenu kojeg ste naveli u upitu nisu zabilježena postupanja policijskih službenika, niti smo zabilježili dojave građana koji su tražili izlazak policije na teren" odgovorili su nam iz Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću splitske policije.

Ostaje nejasno i zbog čega se Štimac, ako su mu navijači kako se tvrdi zapriječili ulaz na stadion ili su mu prijetili, nije obratio policiji koja bi u tom slučaju bila dužna doći na Poljud i provjeriti o čemu se radi, odnosno osigurati mu nesmetani ulazak na stadion. No to se nije dogodilo... Nema sumnje kako će se Štimac prije ili kasnije obratiti javnosti i otkriti svoju stranu priče, a do tada nam ostaje samo suditi prema činjenicama i dostupnim informacijama, a ne prema špekulacijama i teorijama zavjere.

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

Dakle, niti Igor Štimac, niti Hajduk kao klub, niti splitska policija nisu nam dali bilo kakvu informaciju o navodnom događaju o kojem bruji cijeli Split. Zbog čega je Štimac odlučio doći a onda i odustati od dolaska na Skupštinu, je li to doista bilo zbog prijetnje, ili je to bio njegov manevarski potez, i je li se zbog Štimca na Skupštini pojavio bivši predsjednik Lukša Jakobušić? Jer činjenica je da se Jakobušić također prijavio za raspravu po gotovo svim točkama dnevnog reda te da je odustajao od jedne po jedne, osim od zadnje kada je protokolarno zahvalio bivšem predsjedniku Skupštine Vinku Radovaniju na 16 godina obnašanja dužnosti, što nije ni bilo tema rasprave!?

Gradom se proširila informacija kako je Štimac za govornicom namjeravao iznijeti dokaze o malverzacijama u klubu u prošlom razdoblju te kako se Jakobušić prijavio za raspravu kako bi mu mogao na licu mjesta kontrirati, no i ta je informacija ostala bez ikakve potvrde i na razini ćakule.

No na stranu sve navedeno, činjenica je da je nakon svega u javnosti ostao ružan dojam koji najviše šteti upravo Hajduku. Nemojmo se lagati, nisu se navijači okupili na Poljudu ni slučajno, ni radi članova Nadzornog odbora, uprave, dioničara, novinara..., nego zbog Igora Štimca, kako bi ga svojom pojavom odvratili od nauma da dođe na Skupštinu. A to nije dobro. Klub koji se u svakoj prilici voli pohvaliti demokratskim ustrojem i transparentnošću ne bi smio zažmiriti na događanja naroda u svom dvorištu. Jer kad je predsjedniku Nadzornog odbora Hajduka isključen mikrofon na Skupštini HNS-a kako ne bi mogao govoriti, baš smo svi, s punim pravom osuđivali i događaj, i aktere, i HNS kao nedemokratsku organizaciju.

Sanjin Strukić/PIXSELL | Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Nejasno je i što je to Štimac mogao ili trebao reći da bi ga se trebalo ušutkati. Jer ako se nekoga može ušutkati, Štimca sigurno ne može, više je puta javno u svojim brojnim istupima i intervjuima kritizirao i Hajduk, i model upravljanja, i rezultate, i financije... Uostalom, Štimac je sugovornik čije će riječi i stavove prenijeti bilo koji relevantan medij u Hrvatskoj, pa i šire, i ako poželi svoje će stavove i dokaze moći iznijeti bez problema i sutra, i prekosutra, i za mjesec, godinu...

I ništa neće promijeniti. Baš ništa, jer u trenutku kad su većinski vlasnik kluba grad Split i manjinski vlasnik Naš Hajduk u suglasju, a skupa kontroliraju preko 96% dionica, odnosno vlasništva nad klubom te mogu bez ikakvih zapreka donositi bilo kakve odluke, zbog čega bi im bio problem da bilo tko, pa tako i Štimac, kaže što god poželi. Njegova jedna dionica i jedan glas, nasuprot 517.830 dionica i glasova koliko ih je jučer bilo na Skupštini!? Možda bi nekome skočio tlak, možda bi nekome bilo neugodno, možda bi se netko i prepoznao u Štimčevim optužbama..., ali baš ništa se ne bi promijenilo sve dok je postojeći odnos snaga i vlasnička struktura koja stoji i iza aktualnog modela upravljanja klubom i iza ljudi koji ga vode. Svi aduti su u njihovim rukama...

Štimac će se, ne treba u to sumnjati, prije ili kasnije oglasiti i otkriti javnosti i što se dogodilo jučer popodne na Poljudu, kao i što je želio kazati na Skupštini. I bez obzira slagao se netko s njim ili ne, bez obzira na činjenicu da su mu dionice ovršene te da uopće nije dioničar Hajduka nego tek opunomoćenik osobe koja ima dionice, bez obzira što vrlo često nastupa s pozicija suprotnih aktualnom modelu upravljanja klubom i ljudima koji ga vode, njegovo je pravo da kaže što god želi. Pa čak i ako zanemarimo i činjenicu da se i sam jednako nedemokratski ponašao dok je bio na čelu Hajduka. I to mu pravo nitko nije smio oduzeti, a očito nije imao ni razloga...