Čekanja više nema! Večeras od 20 sati uz ekskluzivan prijenos na YouTube kanalu 24sata očekuje nas spektakularno polufinale 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige u organizaciji Fight Nation Championshipa! Na rasporedu je devet bobi polufinala i jedan superfight, a to je onaj između Vase 'Psihopate' Bakočevića (32, 40.-21-1) i Francisca 'Croate' Barrija (32, 8-2)!

U nastavku vam donosimo popis svih borbi redoslijedom kojih ćemo ih gledati u Šibeniku. Ostalo je još nekoliko karata u prodaji, a zainteresirani ih mogu kupiti putem sustava Eventim. Oni koji neće moći biti na tvrđavi sv. Mihovila samo se trebaju pojaviti pred malim ekranima i spojiti na našs YouTube kanal.

Denis Jurakić (Ahilej borilačka akademija, Srbija) – Vittorio Amodeo (Team Caruso, Italija) – 66 kg

Nemanja Todorović (Free Fighters Team, Srbija) – Mateo Bolfan (UFK Novi Zagreb, Hrvatska) – 66 kg

Rusi Minev (Ahilej borilačka akademija, Srbija) – Abraham Are (ATT Zagreb, Hrvatska) – 70 kg

Alessio Carchia (Free Fight Club, Italija) – Alberto Antić (Ban Team, Hrvatska) – 70 kg

Enis Mučaj (UFK Novi Zagreb, Hrvatska) – Aleksandar Mihailović (MMA Bushido, Crna Gora) – 77 kg

Radovan Vuković (MMA Team Octagon, Crna Gora) – Đorđe Bukvić (Unity Fight Team, Srbija – 77 kg

Aleksandar ‘Mlata’ Vukosavljević (MMA KM, Srbija) – Matija Bosančić (Unity FT, Srbija) – 84 kg

Igor Kuzmanović (Antbition Gym, Slovenija) – Aleksandar Dimitrijević (Pyranha, Njemačka) – 93 kg

Žarko Janković (bez tima, Crna Gora) – Mario Žgela (MMA Valens, Hrvatska) – 93 kg

Vaso Bakočević (Fight Company Team, Crna Gora) – Francisco Barrio (ATT Zagreb, Hrvatska) – 75 kg

Denis Jurakić (Ahilej borilačka akademija, Srbija) – Vittorio Amodeo (Team Caruso, Italija) – 66 kg

Borci iz beogradskog Ahileja pod dirigentskom palicom trenera Ivana Đorđevića 'Icka' ponovno su stigli na 'Armagedon' napraviti velike stvari. Nakon što je prošle godine Marko Bojković osvojio natjecanje u kategoriji do 70 kg, sad su 'Mirmidonci' favoriti za naslov u dvije kategorije. A u perolakoj je to Denis Jurakić (26) koji u MMA stiže nakon što je 'pokorio' svijet džuda. Osvajao je europske i svjetske medalje, a onda je stigao u Beograd i želio nastaviti karijeru u svijetu MMA-a.

U prvom je kolu slavio protiv Matea Bolfana - došao mu je na leđa u drugoj rundi i završio ga rear naked chokeom te tako zaslužio mjesto u polufinalu. Trebao se boriti protiv odličnog Edina Ramdedoviča iz Slovenije koji je giljotinom svladao Domagoja Gunčevića u četvrtfinalu, ali nažalost se Edin ozlijedio te je par tjedana prije meča bilo potrebno pronaći zamjenu. U sve je to uskočio mnogima, pa i nama, nepoznati borac, Talijan Vittorio Pio Amodeo (27) koji je prošao Golden Summer Camp i hrabro uskočio protiv jednog od najvećih favorita u perolakoj kategoriji.



Nemanja Todorović (Free Fighters Team, Srbija) – Mateo Bolfan (UFK Novi Zagreb, Hrvatska) – 66 kg

Iako je izgubio od spomenutog Jurakića u prvom meču, Mateo Bolfan (21) napravio je, slobodno možemo reći, podvig turnira te se tjedan dana nakon poraza vratio i odličnom predstavom slavio protiv Slovenca Nejca Preložnika (27). I to samo tjedan dana nakon što je izgubio od Jurakića, beskompromisno je 'uletio' kao zamjena, odradio dvije runde rata i na kraju zasluženo slavio jednoglasnom sudačkom odlukom te (napokon) prošao u polufinale 'Armagedona' u svojoj drugoj sezoni na natjecanju.

Protivnik će mu biti Nemanja Todorović (19), mladić koji na mečeve ulazi uz taktove mnogima poznate ulazne pjesme američkog kečera Triple H-a, a u kavezu je veoma pametan, ali nemilosrdan. Iskoristio je sve mane Erika Pletikosa u četvrtfinalu i odradio taktički vrhunski meč te na kraju zasluženo slavio jednoglasnom sudačkom odlukom. A u polufinalu ga također čeka prvenstveno udarač iz Novog Zagreba koji sigurno zna da je Nemanja spreman do zadnje sitnice prilagoditi meč da svakom sekundom ide njemu u prilog. A i sam bi rekao - 'nek se boje'!



Rusi Minev (Ahilej borilačka akademija, Srbija) – Abraham Are (ATT Zagreb, Hrvatska) – 70 kg

'Stroj za mljevenje' protivnika svakako je i Rusi Minev (24), iskusni hrvač kojeg osim zavidnog znanja u parteru krasi i nevjerojatna moć skidanja kilograma pa je tako dan prije vaganja imao 4 kg 'viška', a na vagi je bio svjež i točan kao 'švicarski sat'. Vjerojatno i najdominantnijih 10 minuta u dvije sezone 'Armagedona' u njegovoj su režiji, a Talijan Piersanto Paderno nije imao nikakve šanse. Bugar ga je rušio i kažnjavao u parteru te pokazao kako je svoje hrvanje samo 'nadogradio' u kavezu.

Njega čeka medijski najpopraćeniji borac iza kojeg je teška životna priča - Abraham Salimon Are (21) iz zagrebačkog American Top Teama. Nakon prošlogodišnjeg poraza protiv iskusnijeg Miloša Cvetkovića u kategoriji do 77 kilograma, popularni 'Abi' spustio je kategoriju i u prvom meču pokazao svoju moć u stojci pa zatim i u parteru te ugušio slovenskog borca Davuda Muhića. Ipak, sad ga čeka mnogo iskusniji i opasniji protivnik, ali ističe 'Abi' da on ide do kraja te da ne želi komentirati protivnika, već da će govoriti u kavezu.

Alessio Carchia (Free Fight Club, Italija) – Alberto Antić (Ban Team, Hrvatska) – 70 kg

Petrinjac Andreo Kolić slavio je nakon dvije teške runde protiv Predraga Jovanovića iz Srbije, najavio kako sve ovo radi za svoj zavičaj, ali ipak neće nastupiti u polufinalu. Zbog privatnih problema morao se povući iz borbe pa je na njegovo mjesto kao zamjena uskočio Talijan Alessio Carchia (28) koji će pokušati na faktor iznenađenja slaviti protiv talentiranog borca iz Zagreba.

Kad Bernard Ban za vas kaže da ste jedan od najtalentiranijih boraca u Hrvatskoj, to svakako ima veliku težinu. A upravo je to rekao za Alberta Antića, amaterskog prvaka Hrvatske u MMA-u kojem ne treba dugo za pobjedu. Promašrirao je amaterskim turnirom i pobjeđivao bez većih problema, a u četvrtfinalu je pokazao svoju moć na nogama i završnicu u parteru protiv Talijana Christiana Tietta. Sad ga čeka još jedan Talijan, a on želi biti novi 'BAN-ovac' u finalu, a moguće i na tronu kao njegov timski kolega Marko Ostanek prošle godine.



Enis Mučaj (UFK Novi Zagreb, Hrvatska) – Aleksandar Mihailović (MMA Bushido Podgorica, Crna Gora) – 77 kg

UFK Novi Zagreb trebao je imati tri predstavnika u Šibeniku, ali na kraju će tamo biti dvojica. To su spomenuti Bolfan i Enis Mučaj (20), 180 cm visoki borac je protiv osjetno višeg protivnika odradio taktički vrhunski meč te prošao do polufinala pobjedom protiv Ante Alilovića iz zagrebačkog ATT-a. Ovaj je mladić svakako veliki potencijal, a možda je i neki dark horse jer se o njemu nekako najmanje govorilo, a daleko od toga da je zaslužio 'takav tretman'.

Jedan u nizu Crnogoraca na priredbi je Aleksandar Mihailović (23) iz MMA Bushido Podgorice koji nas je upoznao s tamošnjom death metal folk glazbom, a zatim protiv iskusnog Luke Sumića pokazao koliko je dobar u parteru. Uspio ga je srušiti i doći mu 'na leđa' te završiti meč. Želi staviti Crnu Goru na MMA kartu Europe, a to će moći napraviti ako ode do kraja na 'Armagedonu'.

Radovan Vuković (MMA Team Octagon, Crna Gora) – Đorđe Bukvić (Unity Fight Team, Srbija – 77 kg

'Sve ću vas pobiti', ispalio je to Radovan Vuković (27) nakon uvjerljive pobjede protiv Mislava Stanića. Za to mu je trebala samo 21 sekunda, ali objasnio je neke stvari i 'prizemljio' se nakon te pobjede. No, i dalje je uvjeren kako može 'počistiti' sve u kategoriji do 77 kg i to ne samo na 'Armagedonu', već i na svim sljedećim koracima koje želi napraviti. Njegova 'Republic of Zabjelo' prati ga u stopu, a otkrio nam je da nakon pobjede sprema nešto veliko.

No, da bi to napravio, morat će se suočiti s Đorđom Bukvićem (22) iz Unity Fight Teama iz srpskog Vrbasa. Vratio se Đorđe nakon prošlogodišnjeg poraza atraktivnim backfistom od Andija Vrtačića, spustio kategoriju u niže i izdominirao u četvrtfinalu protiv Luke Vargovića iz Ban Teama i slavio jednoglasnom odlukom sudaca. Sad ga čeka okršaj protiv osebujnog Crnogorca u kojem će mirni Đorđe morati pokazati i svoju opaku stranu u kavezu.



Aleksandar ‘Mlata’ Vukosavljević (MMA KM, Srbija) – Matija Bosančić (Unity Fight Team, Srbija) – 84 kg

Aleksandar Vukosavljević (27) dolazi iz Kosovske Mitrovice, a zbog problema s korona virusom i situacijom u Srbiji i Kosovu, odrađivao je manje mečeva no što je želio. Ipak, ponio se kao pravi profesionalac i došao u Zagreb odraditi vagu za četvrtfinale iako nije imao protivnika, a prije polufinala je također vrhunski skinuo kilograme. Kako 'mlati Mlata' saznat ćemo na tvrđavi sv. Mihovila, a na ceremonijalnom vaganju malo je zaiskrilo između njega i kolege mu iz Vrbasa.

A to je 'baby Rakić' kako su mu mnogi tepali, odnosno Matija Bosančić (21) koji je u četvrtfinalu efektno nokautirao Tomislava Ceronju iz Ban Teama te imao highlight četvrtfinala 'Armagedona'. Borac iz Unity Teama želi s kolegom Bukvićem nastaviti put prema vrhu, a valja spomenuti i kako će menadžer ovih boraca svakako biti podijeljenih emocija nakon ovog meča jer su oba borca pod istim zastupnikom.



Igor Kuzmanović (Antbition Gym, Slovenija) – Aleksandar Dimitrijević (Pyranha, Njemačka) – 93 kg

Igora Kuzmanovića (29) nažalost nismo gledali u kavezu FNC-a, ali istaknuo je poznati hrvatski poluteškaš Ivan Erslan kako se radi o dobrom borcu te da će Dimitrijević pred sobom imati veliki izazov. Bilo kako bilo, upravo je Aleksandar Dimitrijević (23) jedini od poluteškaša bio u kavezu te je pobijedio armbarom protiv Jovana Leke, a nakon toga je odradio još dva profi meča te jednom pobijedio, a jednom izgubio.

No, za razliku od nekih boraca, Dimitrijević u mladoj karijeri iza sebe ima tri pobjede i tri poraza, dok Kuzmanović ima jednu pobjedu i jedan poraz. No, i to na prvu malo iskustva dobro će im doći na putu prema osvajanju titule u drugoj sezoni 'Armagedon' turnira.



Žarko Janković (bez tima, Crna Gora) – Mario Žgela (MMA Valens, Hrvatska) – 93 kg

Ista je situacija i u drugom poluteškaškom okršaju. Žarko Janković (32) je baš i kao 'Mlata' stigao u Zagreb i pokazao da je skinuo kilograme te prošao u polufinale, dok je Mario Žgela (24) imao istu sudbinu. Crnogorac konstitucijom malo podsjeća na Jona Jonesa, a za Žgelu kažu da je prava 'sirova snaga'.

Obojica su se već okušala i u profesionalnim vodama. Žarko ima tri pobjede bez poraza, dok Žgela ima četiri pobjede i dva poraza. Spominje se i mogući sukob stilova jer je Janković prvenstveno stand up borac, a borac iz vinkovačkog kluba možda bi ga volio odvesti u parter.



Vaso Bakočević (Fight Company Team, Crna Gora) – Francisco Barrio (ATT Zagreb, Hrvatska) – 75 kg

Ono što sigurno ne treba previše najavljivati je superfight između Vase 'Psihopate' Bakočevića (32, 40-21-1) i Francisca 'Croate' Barrija (32, 8-2) u catchweightu do 75 kg. Njihovo rivalstvo traje već sedam godina otkad su se trebali boriti u FFC-u, no Vaso je tad otišao u KSW, a 'Croata' se vratio u hrvanje.

Ipak, sudbina ih je opet spojila. Spominjali su se mečevi na Megdanu pa KSW-u u Puli, ali na kraju će se naći u kavezu Fight Nation Championshipa. Zakulisne igre traju, prvo se Vaso pojavio na patikama s debljim džonom na prvoj konferenciji, zatim je došao u 'šlapama' na drugu, dok je na ceremonijalnom vaganju završio u bazenu nakon hrvačkog bacanja 'Croate' pa su ih morali razdvajati i zaštitari.

Bilo kako bilo, spektakl je sigurno zagarantiran - Vaso je najavio borbu u stand upu, dok je 'Croata' najavio da njegov protivnik možda 'umre u kavezu, ali od dosade'. Ipak, njemu je najbitnije da na kraju meča iz kaveza izađe uzdignute ruke te da ovu sagu završi kao pobjednik.

Ulaznica ima još u simboličnom broju, a najsretniji ih mogu nabaviti po cijeni od 300 kuna u sustavu Eventim, dok oni koji neće moći na tvrđavu sv. Mihovila u Šibeniku sve mogu pratiti od 20 sati u ekskluzivnom prijenosu na YouTube kanalu 24sata.