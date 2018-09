Di Maria poput Bake Sliškovića zabio je gol izravno iz kornera!

Momčad PSG-a ovog je vikenda gostovala kod Nimesa, ali suprotno očekivanjima, Parižani su do pobjede došli na izrazito težak način. Utakmica je za izabranike Thomasa Tuchela započela sjajano te su oni već u 36. minuti došli u vodstvo zahvaljujući golu Neymara nakon sjajnog centaršuta Meuniera.

Inače, domaći navijači dočekali su Neymara transparentom 'plačljivo dijete'.

Nakon što je zabio, došao je ispred tog transparenta i simulirao plakanje dijeteta...

This is what happens when you unveil a banner calling Neymar a "crybaby"

(via @ESPNFC)pic.twitter.com/bwjXZu9I9u