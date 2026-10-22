Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEUGODNA OZLJEDA

Diazu je 'otišla' loža. Bayern će jedno vrijeme biti bez zvijezde

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Diazu je 'otišla' loža. Bayern će jedno vrijeme biti bez zvijezde
Foto: Kai Pfaffenbach
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kolumbijski reprezentativac ušao je u igru ​​u 68. minuti na Allianz Areni, ali je zbog ozljede morao napustiti teren u sudačkoj nadoknadi

Admiral

Napadač minhenskog Bayerna Luis Diaz izbivat će s terena "dogledno vrijeme" nakon što je lakše ozlijedio mišić stražnje lože lijeve noge tijekom utakmice Lige prvaka u srijedu, u kojoj je Bayern remizirao 2-2 s gostujućim Arsenalom, objavio je u četvrtak njemački  klub.

Ovaj 29-godišnji kolumbijski reprezentativac ušao je u igru ​​u 68. minuti na Allianz Areni, ali je zbog ozljede morao napustiti teren u sudačkoj nadoknadi. Pregledi koje je obavilo Bayernovo medicinsko osoblje potvrdili su da se radi o puknuću mišića stražnje lože, navodi se u priopćenju kluba. - Stoga će 29-godišnji napadač neko vrijeme izbivati ​​s terena - poručili su iz Bayerna.

UEFA Champions League - Bayern Munich v Arsenal
Foto: Kai Pfaffenbach

Bayern, vodeća momčad Bundeslige, u nedjelju gostuje kod trećeplasiranog Freiburga, koji nakon šest odigranih kola zaostaje samo bod za aktualnim prvakom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
IMA SVOJE PRINCIPE

FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €
STIGLA KAZNA

DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €

UEFA je žestoko udarila Hajduk: 96.000 eura kazne i prazne tribine protiv Sint-Truidensea zbog pirotehnike na Poljudu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026