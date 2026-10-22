Diazu je 'otišla' loža. Bayern će jedno vrijeme biti bez zvijezde

Napadač minhenskog Bayerna Luis Diaz izbivat će s terena "dogledno vrijeme" nakon što je lakše ozlijedio mišić stražnje lože lijeve noge tijekom utakmice Lige prvaka u srijedu, u kojoj je Bayern remizirao 2-2 s gostujućim Arsenalom, objavio je u četvrtak njemački klub.

Ovaj 29-godišnji kolumbijski reprezentativac ušao je u igru ​​u 68. minuti na Allianz Areni, ali je zbog ozljede morao napustiti teren u sudačkoj nadoknadi. Pregledi koje je obavilo Bayernovo medicinsko osoblje potvrdili su da se radi o puknuću mišića stražnje lože, navodi se u priopćenju kluba. - Stoga će 29-godišnji napadač neko vrijeme izbivati ​​s terena - poručili su iz Bayerna.

Foto: Kai Pfaffenbach

Bayern, vodeća momčad Bundeslige, u nedjelju gostuje kod trećeplasiranog Freiburga, koji nakon šest odigranih kola zaostaje samo bod za aktualnim prvakom.