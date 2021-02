Bilo je pitanje vremena kada će se to dogoditi. Roko Prkačin (18) je projekt kluba i dijamant kojeg Cibona mora još izbrusiti, a tu priliku će imati u sljedeće tri godine. Talentirani košarkaš je danas na radost navijača i čelnika Cibone potpisao ugovor do 2024. godine.

- O ovome sanjam otkako sam počeo trenirati košarku! Cibona je moj klub kojeg mogu nazvati domom. Nastavit ću trenirati i raditi na sebi. Drago mi je da sam potpisao i iz razloga što mi je to znak da me ovdje ljudi cijene i da me žele ovdje. Moramo nastaviti raditi. Moramo još bolje i još jače kako bismo vratili Cibonu tamo gdje je bila - poručio je samouvjereni Roko koji je i ove sezone s 18 godina jedan od najboljih igrača Cibone s prosjekom od 14.9 koševa po utakmici u domaćem prvenstvu, a u ABA ligi u prosjeku zabija 12.2 koša po utakmici uz šest skokova.

Klub je prošle godine odlučio promijeniti politiku pa je počeo forsirati mlade igrače. Gnjidiću, Brankoviću i Prkačinu pridružili su se Drežnjak i Nakić, a sin legendarnog hrvatskog košarkaša Nikše Prkačina je dobio i kapetansku vrpcu. Dobio je odriješene ruke u napadu i puno više slobode nego što je slučaj bio prošle sezone.

Naravno, riječ je o mladoj momčadi s nekoliko iskusnih igrača i trebat će neko vrijeme da se ti mladići razviju, a posebno nakon dolaska novog trenera Vladimira Jovanovića koji je propustio prvu priliku za trofej nakon što je njegova momčad prije dva dana izgubila od Zadra u polufinalu Kupa Krešimira Ćosića.

Roko je projekt kluba i od njega se očekuju velike stvari, njegovim potpisom Cibona je udarila temelje za budućnost. Jer upravo je on predodređen za vođu ove mlade, 'nove' Cibone.

- Formalizirali smo nešto što nije bilo upitno. Sretni smo što je Roko tu. Cibona će mu kao i svim ostalim mladim igračima pružiti sve što je potrebno za njegov daljnji razvoj. Uvjereni smo da će uz novog trenera dići razinu svoje igre i da će mu to biti dovoljno da u budućnosti završi tamo gdje mu je mjesto, a to je NBA liga. Na njemu, kao i na cijeloj organizaciji, je da nastavimo požrtvovno raditi kako bismo ostvarili zacrtane ciljeve, a ovaj je potpis jedan bitan dio našeg puta - rekao je direktor Cibone Domagoj Čavlović, a Marin Rozić, bivši Rokov suigrač i danas sportski direktor kluba, je rekao:

- Sretni smo što je dijete našeg omladinskog pogona izraslo u ovakvog igrača i što slijedi svoj put na pravi način. Prošao je naše mlađe selekcije i sad je stavio potpis na ovaj seniorski dio, iako je dio našeg prvom tima već treću sezonu. Cibona je sredina u kojoj se on najbolje osjeća i pruža mu sve potrebno za njegov daljnji razvoj. Tako ćemo i nastaviti i iako je ovo nešto što je samo bilo pitanje vremena, velika je stvar za naš Klub i potvrda da dobro radimo.