Dijeli 'banane' i zabija, ma on može sve! Zubac opet dominira

Opet je zaigrao u prvoj petorci i opet je izdominirao. Fantastični Ivica Zubac (22) još jednom je pokazao da su mu Clippersi opravdano dali četverogodišnji ugovor i odigrao jednu od najboljih utakmica sezone.

Rođeni Čitlučanin je zabio 15 koševa i imao 13 skokova u pobjedi Los Angeles Clippersa nad Portland Trailblazersima (107-101) i tako došao do još jednog double-double učinka. Sve je to skupio u 20 minuta uz šut 7 od 12. Uz to je skupio i dvije blokade.

Blokirao, kupio otpatke u napadu, zabijao sve što mu je sjajni Kawhi dostavio. Ma mladi centar može baš sve. Malo je pokazao i umijeće 'dream shakea', baš kako je to radio veliki Hakeem Olajuwon i pokazao da je jako puno radio na sebi ovo ljeto.

Foto: Reuters/PIXSELL

Ivica je u srpnju potpisao četverogodišnji ugovor od 28 milijuna dolara, a u Clipperse je stigao samo par mjeseci ranije u zamjenu za Mikea Muscalu. Mnogi su to prigovorili tadašnjem generalnom menadžeru Lakersa Magicu Johnsonu, no on se nije previše živcirao zbog toga.

Ove sezone igra 20 minuta u prosjeku po utakmici, najveća konkurencija mu je sjajni centar Montrezl Harrell, ali svaki put pokaže nešto novo i dobije još više minuta. Na jednom susretu imao je čak pet blokada, Warriorsima je utrpao 16 i pokazao da trener Doc Rivers može računati na njega.

Foto: Gary A. Vasquez

Drugi hrvatski predstavnik Mario Hezonja odigrao je nešto skromniju utakmicu. Dobio je 25 minuta i pogodio je jedan šut iz devet pokušaja. Na kraju je skupio dva koša uz pet skokova. Najefikasniji kod Clippera bio je najbolji igrač svijeta Kawhi Leonard koji je zabio 27 koševa uz 13 skokova u četiri asistencije, a najbolji kod Portlanda bili su Damian Lillard i CJ. McCollum s 22 poena.

Clippersima je ovo šesta pobjeda u devetom susretu nove NBA sezone, a Portland je na omjeru 3-5.

Šarićevi Phoenix Sunsi izgubili su od Miami Heata 124-108, a Dario je imao devet koševa, četiri skoka, dvije asistencije i jednu ukradenu loptu. Najbolji kod Sunsa bio je Baynes s 23 koša, a kod Miamija je Butler zabio 34 poena.

Ostali rezultati:

Charlotte Hornets - Boston Celtics 87-108

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 121-112

(Luka Šamanić nije ulazio u igru za San Antonio Spurse)