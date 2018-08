Dilaver: Briga me za Astanu i njezine rezultate. Prolazimo!

Mi smo u Astanu došli pobijediti! Svaka čast našem suparniku, cijenimo ga i respektiramo, ali zanima nas samo pobjeda, jasan je Emir Dilaver (26), jedan od ključnih ljudi Dinamove obrane.

Dinamo je spreman za novi europski izazov, nogometaši Nenada Bjelice u utorak (16 sati) gostuju u dalekom Kazahstanu.

Situacija je jasna, “modri” traže povoljan rezultat koji bi garantirao mirniji uzvrat u Zagrebu.

Trener “modrih” u ovom ogledu na raspolaganju nema Livakovića, Benkovića, Šituma, Doumbiju, Moru, Majera i Hodžića, a pravo nastupa nema ni posljednje pojačanje - Petković.

Ipak, u Maksimiru nimalo ne brinu, bez obzira na to što je Astana ozbiljan europski suparnik. I momčad koja u posljednjih 25 europskih domaćih utakmica (u Kazahstanu su gostovali Atletico, Benfica, Galatasaray, Olympiacos...) ima tek - tri poraza, dva od Villarreala i jedan od Sportinga iz Lisabona.

- Gledajte, mene nije briga za sve te rezultate Astane. Mi nismo ni Atletico Madrid, ni Benfica, ni Galatasaray... Mi smo Dinamo. I ponavljam, došli smo ovdje pobijediti. Nitko od nas ne razmišlja o remiju, mi želimo pobjedu - dodaje Dilaver.

Nenad Bjelica opet će na travnjak poslati identičan sastav kao u dosadašnjim europskim utakmicama s Hapoelom. Tako bi prednost u vrhu napada trebao dobiti Budimir, dok će još jedanput s klupe krenuti Gavranović. Zagrepčani će u Astani biti na velikom ispitu. “Modra” obrana je ovog ljeta doživjela brojne promjene, pa braniči Nenada Bjelice još nisu dovoljno uigrani, što se osjetilo i u Izraelu.

- A iskreno, nije nam lako. Ni jednostavno. Svi osjećamo kvalitetu suigrača oko sebe, ali nismo dovoljno uigrani. Vjerujem da ćemo se brzo još bolje upoznati, još bolje razumjeti, to nam je stvarno jako važno. Ali kad gledam Theophile-Catherinea, Leovca, Stojanovića, iza nas Zagorca... Sve su to kvalitetni i dovoljno iskusni igrači. A iskustvo je jako bitno. Samo se trebamo malo bolje upoznati, to je ključ cijele priče. A Astana? To prolazimo, nema straha - zaključio je samouvjereni Emir Dilaver.