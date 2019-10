Diletta je ljutita: Zašto sve što napravim mora postati viralno?

Teško da više ima nogometnog fana koji nije upoznat s likom i djelom Dilette Leotte (28). Talijanska novinarka gotovo na dnevnoj bazi završava na naslovnicama iz ne isključivo profesionalnih razloga, no svidjelo joj se to ili ne, sada je postala - zvijezda.

Prije tjedan dana izvještavala je prvenstvene utakmice između Napolija i Brescie, a u Napulju su joj navijači posvetili i pjesmu koja je zbog seksističkih povika dignula puno bure. Pjesmom su je, naime, pozvali da im pokaže svoje grudi na što im je ona samo pokazala palac dolje. U prijevodu - neće se dogoditi.

- To je bio nesporazum. Napolijevi navijači podržavali su me tijekom utakmice, ali onda su otišli malo predaleko. No to je bila samo šala, a moja reakcija u tom trenutku bila je ironična - objasnila je u razgovoru za engleski Sun Diletta koja je ovih dana svoje obožavateljima na Instagramu, a ima ih sada već 4,5 milijuna, otkrila tajnu svoje figure videom iz teretane.

Ni to, naravno, nije prošlo nezapaženo.

- Ponekad se čini da sve što činim, postane viralno, bilo da odrađujem trening u teretani ili plešem u klubu. Stoga, više nisam iznenađena, ali nisam očekivala da cijela ova priča ode baš tako daleko.

Predaleko je otišla epizoda s njezinim golišavim fotografijama prije tri godine kada su završile tamo gdje je najmanje htjela - na internetu. U njenu je obranu tada stao Mario Balotelli.

- Prijavila sam sve, ne samo kako bih zaštitila sebe, već i druge djevojke koje imaju takav problem. Stvarno cijenim Balotellijevu gestu i podršku. Osjetila sam da nisam sama u svemu tome i shvatila da je taj problem vrlo čest.

Ova atraktivna Sicilijanka, koja je, žao nam je, ali već zauzeta i u vezi s boksačem Danielom Scardinom, svoju je novinarsku karijeru počela 2010. godine, prvo na lokalnom mediju na Siciliji, zatim se preselila na Sky Sport za koji je pokrivala Seriju B, a odnedavno za internetski streaming-servis DAZN pokriva Seriju A. Usput uveseljava i slušatelje na stanici Radio 105 Network.

- Oduvijek mi je ovaj posao bio san, čak sam i neke svoje prijatelje intervjuirala nakon utakmica. Sad imam privilegiju intervjuirati legende na DAZN-u. Prošli sam tjedan odradila jedan s Radjom Nainggolanom u Cagliariju i dobila sam priliku da ga upoznam puno bolje. Također, imala sam šansu upoznati i velike trenere poput Josea Mourinha ili Carla Ancelottija. Carlu smo dali papir i rekli mu da zapiše svoje želje za prošlu sezonu. Samo sam ja pročitala što je napisao, ali mogu samo reći da se nisu ostvarile.

Dilletta je diplomirana pravnica, no zasad joj ambicije za budućnost ostaju vezane uz novinarski posao.

- Jednog dana voljela bih napraviti intervju s Messijem, Ramosom, Salahom, Kaneom, Neymarom, ali i legendama Premier lige poput Beckhama, Shearera i Sir Alexa Fergusona.

Imala je i poruku za svoje obožavatelje...

- Ono što ljudi vide, razlikuje se od onog što uistinu radim na dnevnoj bazi. Stoga, ako ste nogometni zaljubljenik, slušat ćete što govorim, u suprotnom... Samo ćete me gledati. Šalim se, ali ima i istine u tome.

Ima i jedne veliku želju.

- Voljela bih biti na terenu kada Italija osvoji sljedeće Svjetsko prvenstvo. A bih li se preselila u Englesku? Nikad ne reci nikad, ali ja sam sa Sicilije gdje je nebo uvijek plavo i gdje je voda čista poput kristala.