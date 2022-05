Diletta na Kalelargi: Najljepša voditeljica dolazi u Zadar...

Na Instagramu je prati više od osam milijuna ljudi, jedna je od najpopularnijih i najpoznatijih sportskih voditeljica, a sada će hrvatsku obalu uljepšati svojim dolaskom.

Talijanska voditeljica Diletta Leotta će gostovati u Zadru na panelu 'Women in sports'. Inspirativna predavanja, edukativni paneli i sjajna atmosfera obilježit će prvo izdanje Sunset Sports Media Festivala na kojima će pozvane gošće Giulia Diletta Leotta, Debola Adebanjo, Ughetta Ercolano, Alexa Vojvodić, Mirna Zidarić, Ivona Hemen, Zdenka Zrilić i Amanda Guerra još jednom dokazati kako svojim znanjem mogu ravnopravno stajati “rame uz rame” svojim muškim kolegama, sportskim stručnjacima.

Ughetta Ercolano, potpredsjednica Content Southern Europe DAZN-a, globalne pretplatničke usluge za streaming videozapise sa sportskom pretplatom, koji od prošle godine po prvi put u povijesti prenosi sve utakmice Serie A, održat će predavanje na temu „Future of Serie A”. Kako se jedna od najprestižnijih svjetskih nogometnih organizacija uspjela izvući neokrznuta iz svojih najmračnijih trenutaka, i kako planiraju razvijati svoj daljnji rast u godinama koje dolaze, uz Ughettu, ispričat će nam Diletta, sportska novinarka koja od 2018. godine upravo za DAZN komentira prijenose Serie A, a ranije je prezentirala utakmice Serie B na talijanskom Sky Sportu uz Gianlucu Di Marzia i Lucu Marchegianija, piše u priopćenju organizatora.

- Svojom posvećenošću reporterskom životu, koji je usko vezan za njenu drugu ljubav – sport, Diletta inspirira mnoge žene, ali i ljude u svojoj okolini, pa je često možemo vidjeti kako profesionalno, ali i vatreno izvještava s nogometnog terena. A kako je to biti uspješna žena u sportskom ekosustavu i koje su to prepreke koje se moraju savladati na putu do vrha doznat ćemo na predavanju “Women in sports“ - dodaje se u priopćenju.

Zanosna Diletta bit će ujedno i najveća zvijezda zadarskog panela koji počinje 9. lipnja i traje tri dana. Na Instagramu ju prati osam milijuna ljudi gdje objavljuje zanimljive sadržaje iz svakodnevnog života. Ugostila je brojne zvijezde, jednom joj je potpetica pukla usred prijenosa, a pokazala je i nogometne sposobnosti s mikrofonom u ruci.

Osim toga, na njezinom profilu često se pronađu i objave kojima počasti muški dio publike. Kada nije na televiziji i radiju 105, Diletta se voli opustiti u prirodi i prošetati šumama i dolinama. (Blago se prirodi)... I u Hrvatskoj ima svoje fanove, a svi oni imat će ju priliku pobliže upoznati, a i vidjeti iz bliza.

Atraktivna Diletta u kolovozu prošle godine je proslavila 30. rođendan. Diletta je svojevremeno bila u vezi s boksačem Danieleom Scardinom, a nakon prekida su je povezivali s brojnim javnim osoba, kao primjerice sa Zlatanom Ibrahimovićem s kojim je snimila reklamu. Posljednji koji je osvojio njezino srce bio je turski glumac Can Yaman, ali to je bilo kratkog vijeka.

