Diletta otkrila kojeg bi našeg sportaša intervjuirala: Dolazim vam opet, ovoga ljeta na odmor

Peter Schmeichel je tu. Bio je europski prvak i s Danskom i s Manchester Unitedom, ponajbolji golma na svijetu u svom vremenu. Ovdje je, u Zadru, i Pete Radovich, čovjek koji je osvojio 37 nagrada Emmy, najbolji sportski producent u Americi, pa i šire. Nema veze. Glavna zvijezda Sunset media festivala u Zadru bila je - novinarka. Televizijska voditeljica Diletta Leotta (30). Zašto? Pogledajte broj pratitelja na društvenim mrežama, tu je odgovor.

Zablistala je u narančastoj haljini na gala večeri dobrodošlice pa u crvenoj na panelu. I odmah priznala:

- Zadovoljstvo mi je biti ovdje, prvi sam put u Hrvatskoj i zaljubila sam se u Hrvatsku! Jedva čekam opet doći, možda već ovoga ljeta.

Organizator joj je dodijelio zaštitara, iako ga nije tražila, bila je srdačna i nasmijana, jedva je stigla zbog drugih obveza, ali baš je željela doći u Zadar. I nije požalila.

Diletta je pričala o svojoj ljubavi prema nogometu:

- Zaljubiš se u nogomet kao dijete, i ja sam ga zavoljela otkad sama bila djevojčica i nikad me nije prestao iznenađivati. Pa pogledajte samo ovu sezonu, to je bilo na rubu živaca. Bila sam u Sassuolu na zadnjoj utakmici Milana, atmosfera je bila nevjerojatna. Milan je igrao odlično i bio je gladan rezultata. A onda je puno navijača došlo na Piazza Duomo slaviti, baš je bilo emotivno. Nakon teških godina bez navijača zbog pandemije, vratili smo se u normalu, bilo je jako čudno bez navijača. I Zlatan Ibrahimović je rekao isto nakon pobjede da je sve to zahvaljujući navijačima koji su bili uz njih cijelu sezonu - pričala je i nastavila:

- Pozvali su me na finale kupa i vidjela sam skupinu menadžera, odvjetnika, političara, koji su vikali i skakali kao dijete na Božić! To je moć nogometa u Italiji. Zavoliš kao dijete i što god kasnije postao, nikad ne izgubiš to dijete u sebi.

Diletta radi za DAZN.

- Promijenili smo percepciju nogometa, više se navijači osjećaju kao dio nogometa. I imamo mlad, talentiran tim.

Osvrnula se i na poplavu stranih ulagača u nogomet, pa i talijanski:

- Ovih se godina nešto pozitivno događa jer strani ulagači kupuju talijanske klubove, ali ne samo zbog nogometne lige nego Italija ima velike potencijale. Rim, Venecija, Firenca, Milano, Como, Parma... Atraktivan potencijal i ljepota naše zemlje privlače ih. Intervjuirala sam predsjednika Parme i toliko je ljudi bilo oko nas, navijača, da sam shvatila da je iza tog našeg posla čarolija nogometa. Koja privlači velike ulagače. Intervjuirala sam, primjerice, Riberyja, sad igra u Salernitani, i rekao mi je da će ostati živjeti u Italiji. Nakon što je osvojio sve s Francuskom i Bayernom, rekao mi je da obožava Italiju.

A intervjuirala je i veće 'face':

- Lijepo je pokazati ljudsku stranu šampiona. Razgovarala sam s Ronaldom, pokazao mi je svoj ljudski, osjetljivi dio. Svi misle da je izvanzemaljac. Ne, nogometni je fan. Intervjuirala sam i kralja Lige prvaka Carla Ancelottija, koji je jedan od najskromnijih ljudi koje sam upozanala u životu.

No, potom je otkrila da joj je na početku karijere bilo jako teško:

- Na počeku sam bila opsjednuta da želim biti savršena jer nije bilo lako opstati u svijetu nogometa, kojim dominiraju muškarci. Sad imam dovoljno iskustva da stalno budem svoja. Moraš biti svoj cijelo vrijeme, nisam robot, nisam savršena.

Susretala se, dakako, i s negativnom stranom svoje popularnosti.

- Ima puno negativnih i seksističkih komentara koje dobivam na Instagramu. Ludo puno. Na početku nije bilo lako, ali na kraju sam odlučila izgraditi barijeru, fokusirati se na posao i dati sve od sebe. Ne želim da drugi utječu na moj posao. Problem je prebaciti pažnju ljudi s izgleda na sposobnost. Mnogi mi sude zbog toga kako se odijevam, a ne znaju kako sam se žrtvovala i s 20 godina ustajala u 4 sata svako jutro da odem na posao kako bih zaradila za studij. To mi je usadilo radnu etiku. Uvijek vjerujem u snove.

O spolnoj nejednakosti također ima što za reći.

- Problem je u društvu, čiji je nogomet samo ogledalo. Ali ja uvijek gledam vedru stranu života. Savjet mladoj sebi? Nisi sama. Jer kad sam počela, bila sam sama i jako je bilo čudno vidjeti djevojku da komentira utakmicu. A prije mjesec dana bila sam na Juventusovom stadionu i vidjela osam TV kuća za koje su se u program javljale žene. Žene u nogometu su iznimka, a ne bi trebale biti.

Na kraju nam je prokomentirala i neke hrvatske sportaše.

- S Modrićem bih voljela napraviti intervju, a dopadaju mi se Brozović i Perišić kao igrači.

I zahvalila na fotografiji...

Najčitaniji članci