Uvijek sam šutjela, sve do sada. I možda sam pogriješila. Zapravo sam se zavaravala da će prije ili kasnije dobre informacije prevladati nad "junk" novinarstvom. Tako sam trpjela svakodnevne otrovne tračeve: fotografe ispod kuće i na skuterima iza svakog mog pokreta, dronove izvan prozora, ali sada sam se malo umorila, napisala je na društvenim mrežama Diletta Leotta.

POGLEDAJTE VIDEO: Diletta kao sirena

Jedna od najpoznatijih sportskih novinarki na svijetu, nerijetko u talijanskim medijima može pročitati razno razne laži koje se odnose na njezin privatni život, a nakon dugo vremena odlučila je javno progovoriti o problemima s kojima se nosi.

- Kažem to zato što, čitajući svakodnevno rezervirane za mene neistine u novinama, svatko može pomisliti da sam ljudožderka, žena nesposobna voljeti. To je neprihvatljivo. Ustvari, nemojte mi reći da je to cijena koju treba platiti za uspjeh. Ili da sam ga tražila i tražim zbog šminke, oblina, nošenja odjeće, objavljenih fotografija. Izbor spada u sferu individualne slobode, zar ne? A individualna sloboda, u pogledu poštovanja i uvažavanja drugog, mora se poštovati, zar ne? Ne vrijeđam i nikoga ne osuđujem - napisala je Talijanka.

Diletta je svojevremeno bila u vezi s boksačem Danieleom Scardinom, a nakon prekida su je povezivali s brojnim javnim osoba, kao primjerice sa Zlatanom Ibrahimovićem s kojim je snimila reklamu.

- Objasnite mi zašto onda žena ne može imati prijatelje, već uvijek i samo ljubavnike. Jer ako dva puta popijem piće sa simpatičnim muškarcem, hoćemo li odmah razgovarati o novoj ljubavi? Ako radim reklamu s nogometašem, zašto se mjesecima insinuira da smo tajno u vezi? Ili kad se družim s lijepim glumcem i sretni smo, to mora biti izmišljena priča? I zašto, ako zbog aktualne pandemije odustanem od putovanja u inozemstvo, govorimo o krizi u vezi - napisala je i dodala:

- Sve sam trpjela do sada, ponekad se naučila tome i smijati, ali razmišljam o činjenici da nijedna muška slavna ličnost, talent, javna ličnost nazovite kako hoćete, nije predmet morbidne novinarske pažnje u privatnoj sferi, kao ni žena na TV-u. Mogu li reći da mi je dosadilo? Također iz poštovanja prema čitateljima koje su prevarili loše informirani novinari. I zbog drugih, meni dragih ljudi koji su često povrijeđeni kada čitaju laži. Kao na primjer moja baka, koja s 80 godina pogrešno povjeruje svemu što se napiše - zaključila je Leotta u objavi.

Talijanka je donedavno ljubila turskog glumca Cana Yamana, ali veza nije potrajala jer je Turčin navodno bio previše ljubomoran.

Ono što je Diletti najviše zasmetalo je jučerašnja vijest talijanskih medija u kojoj se povezuje sa sinom vlasnika Rome i potpredsjednikom kluba Ryanom Friedkinom zbog čega je i odlučila otvoriti dušu obožavateljima, te skinuti sa sebe etiketu 'lake žene' i one koja 'trči za bogatašima'.