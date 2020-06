Srpski Telegraf isti\u010de kako je Dimitrov povezan s ameri\u010dkim menad\u017eerskim agencijama i da zapadni lobiji \"bu\u0161e\" \u0110okovi\u0107a koji je usred pandemije odlu\u010dio organizirati turnire s publikom, dok je drugdje to zabranjeno. A na kraju bi od svega mogao ispa\u0161tati - hrvatski turizam.

Dimitrov znao da ima koronu? Nije se htio rukovati s Bornom i ponašao se čudno još u Srbiji

Nije bio obvezan testirati se po ulasku u Hrvatsku, a osjećao je slabost i vjerojatno slutio da nešto nije u redu. Pozitivan nalaz Grigora Dimitrova na korona virus nakon boravka u Zadru ostavlja broje upitnike

<p>Slučaj bugarskog tenisača <strong>Grigora Dimitrova</strong> (29), koji se nije htio testirati na korona virus u Zadru iako je nekoliko dana osjećao slabost i imao povišenu temperaturu, zapanjio je javnost.</p><p>Epidemiološka šteta, barem zasad, nije velika, jer pozitivan nalaz na korona virus nakon naprasno prekinutog turnira na Višnjiku imali su samo hrvatski reprezentativac <strong>Borna Ćorić</strong>, Dimitrovljev trener <strong>Christian Groh</strong> i kondicijski trener Novaka Đokovića <strong>Marco Panichi</strong>. Đokovićevi rezultati trebali bi biti poznati u utorak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grigor Dimitrov pozitivan na korona virus</strong></p><p>Ponašanje Bugarina na Adria Touru bilo je u najmanju ruku čudno i tim više nejasno je zašto se nije ranije testirao, nego je to učinio nakon što je privatnim avionom u nedjelju odletio u Monako.</p><p>Još tjedan ranije, u Beogradu, Dimitrov nije bio pretjerano voljan odazivati se na konferencije za medije, a nije bio ni na večeri s Đokovićem, <strong>Alexanderom Zverevom</strong> i <strong>Dominicom Thiemom</strong> večer uoči prvog dana turnira u glavnom gradu Srbije, prenosi Telegraf. Čak je i bugarskim novinarima to bilo čudno. No ranije je igrao nogomet i grlio Zvereva...</p><p>Dimitrov je po završetku prvoga turnira ipak pristao doći na organiziranu zabavu u jednome noćnom klubu, ali tek nakon što ga je Đoković na to nagovorio. Hrvata tamo nije bilo.</p><p>Društvo je potom stiglo u Zadar (Dimitrov je prije toga skoknuo do Bugarske!) i zabavljalo se na večeri u četvrtak u poznatome restoranu Niko, gdje se Dimitrov nije isticao, sjedio je uz prozor, dok je Ćorić bio raspoložen i zapjevao je s klapom, kao i <strong>Goran Ivanišević</strong>. Sve je bilo u redu, nitko ni na što nije posumnjao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tenisači na fešti u Zadru</strong></p><p>Odradio je Grigor puni program u petak i zaigrao košarkašku utakmicu s igračima Zadra, hvatao nekoliko puta Đokovića i složio ga na pod, bio je pun energije, a onda je došao i na druženje s djecom na Forumu, gdje ga je kamera Pixsellova fotografa uhvatila u razgovoru s - Bornom Ćorićem.</p><p>Odustao je od turnira nakon prvog meča baš protiv Borne Ćorića, koji ga je dobio. Znakovito, nisu si stisnuli ruke nakon meča, nego samo prislonili šake. Je li Dimitrov već tad posumnjao da bi mu mogao prenijeti virus? Ne znamo je li se Ćorić od Bugarina uistinu zarazio, ali činjenica je da su dva dana bili bliski.</p><p>Kad ga je Ćorić pobijedio, Dimitrov je mjesto prepustio hrvatskom tenisaču Nini Serdarušiću u drugom meču u skupini, ali je u nedjelju ipak htio zaigrati protiv Đokovića. Njegov menadžer nije to dopustio, sredio mu je privatni avion i otišli su u Monte Carlo, gdje je, oko pola sata prije finala, javio da je pozitivan i izazvao kaos na Višnjiku.</p><p>Srpski <a href="https://www.telegraf.rs/sport/adria-tour/3205140-grigor-dimitrov-korona-virus-novak-djokovic-americki-lobi-mediji-adria-tour" target="_blank">Telegraf</a> ističe kako je Dimitrov povezan s američkim menadžerskim agencijama i da zapadni lobiji "buše" Đokovića koji je usred pandemije odlučio organizirati turnire s publikom, dok je drugdje to zabranjeno. A na kraju bi od svega mogao ispaštati - hrvatski turizam.</p>