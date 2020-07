Dimitrova pokosila korona: Ne mogu još igrati, nije to zabavno

<p><strong>Grigor Dimitrov</strong> (29) priznaje kako još nije spreman za ozbiljniji tenis. Bugarski tenisač bio je pozitivan na koronu poslije zadarskog Adria Toura, no bez obzira na to što je već prije nekoliko tjedana bio negativan, Dimitrov se i dalje ne osjeća spremnim za povratak na Tour. Kompletnu izolaciju odradio je u svom domu u Monte Carlu, a iako u nijednom trenutku nije bio kritično, Dimitrov tvrdi kako da je korona ipak dobro 'pomela'.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Dimitrov pozitivan na korona virus</b></p><p>- Sigurno se još nisam spreman natjecati na vrhunskom nivou - poručio je Dimitrov poslije poraza od Feliciana Lopeza na Ultimate Tennis Showdownu.</p><p>- Moje kretnje se poboljšavaju, ma zapravo sve ide u dobrom smjeru, ali nije se jednostavno oporaviti od korone. Taj period dok sam bio zaražen, za mene je bio jako težak. Gotovo mjesec dana sam ostao kod kuće, imao sam poteškoće s disanjem, nisam se dobro osjećao, stalno sam bio umoran. Imao sam sve simptome, izgubio miris i okus, vjerujte to nije bilo nimalo zabavno.</p><p>Grigor Dimitrov je, čini se, cijelu situaciju s koronom ozbiljnije shvatio tek donedavno...</p><p>- I dalje se ne osjećam spremnim. Jedan dan mogu tenis igrati satima, drugi se dan moram samo odmarati. Uopće nije važno koliko ste mentalno snažni, u tom periodu vodite razne bitke u svojoj glavi. Vjerujte, sami ste zatvoreni 20-ak dana u kući, a tu vam baš svašta prolazi kroz glavu - završio je Dimitrov i upozorio brojne navijače kako 'korona nije tako bezazlena'. </p><h2>Kako je uopće došlo do toga?</h2><p>Grigor Dimitrov i <strong>Novak Đoković</strong> su prvo sudjelovali na Adria Tour turniru u Beogradu gdje su jednu večer proveli u noćnom klubu u društvu srpskog košarkaša Nikole Jankovića koji je dan nakon bio pozitivan na korona virus. Ni Đoković ni Dimitrov nisu se podvrgnuli testiranju već je Bugarin otišao u Sofiju na nekoliko dana prije odlaska u Zadar.</p><p>Marin Čilić, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Novak Đoković i Borna Ćorić su igrali košarku s igračima KK Zadra, a Dimitrov je bio pun energije. Nekoliko puta je hvatao Đokovića, bacao ga na pod. Tenisači su isti dan otišli na Forum gdje su se družili s desecima djece i zaigrali tenis na trgu, a zajedno su proveli večer na Gibonnijevom koncertu.</p><p>Ćorić je dan poslije pobijedio Dimitrova koji je odmah nakon poraza odustao od turnira jer se nije osjećao dobro. Znakovito, nisu si stisnuli ruke nakon meča, nego samo prislonili šake. Je li Dimitrov već tad posumnjao da bi mu mogao prenijeti virus? Ne znamo je li se Ćorić od Bugarina uistinu zarazio, ali činjenica je da su dva dana bili bliski. Dimitrov se prilikom dolaska u Zadar požalio na bol u laktu, iako je već tada imao simptome korona virusa. No, nije nikome rekao i tako ga nisu podvrgnuli testiranju. </p><p>Zamijenio ga je <strong>Nino Serdarušić</strong>, no Bugarin je smatrao da se bolje osjeća i htio je igrati protiv Đokovića, no menadžer mu je to zabranio. Sredio mu je privatni avion i poslao ga u Monte Carlo. Tamo se podvrgnuo testiranju i saznao je da je pozitivan. To je pak stvorilo kaos u Zadru gdje su gledatelji očekivali finalni meč na stadionu. Goran Ivanišević je priopćio gledateljima loše vijesti, a nakon toga su svi tenisači koji su bili u kontaktu s Dimitrovim podvrgnuti testiranju. </p><p>Pozitivno je bilo nekoliko osoba uključujući Ćorića, Ivaniševića i Đokovića. Proveli su tri tjedna u izolaciji i sljedeći testovi su im pokazali da su negativni. Iste sreće je bio Dimitrov za kojeg se nadamo da će sljedeći put biti odgovorniji i na vrijeme javiti liječnicima da se ne osjeća dobro.</p>