Dina preplivala i Sjeverni kanal: Sad imam šest od sedam velikih

Uspjela sam! Preplivala sam i Sjeverni kanal!

Objavila je to, uz ponosnu fotografiju s hrvatskom zastavom, naša plivačka ultramaratonka Dina Levačić, u nedjelju navečer. Stavila je tako kvačicu i na šesti od sedam svjetskih maratona koje planira kompletirati i tako ući u povijest plivačkog sporta, u društvo 21 maratonca kojima je to uspjelo. I za to skuplja sredstva preko Go Get Funding kampanje.

Dina i zimi trenira u moru, čija temperatura bude i svega desetak stupnjeva Celzijevih.

- Sve je to u glavi, nije ni meni ugodno, treba mi dosta vremena da se natjeram izvući iz auta i skinuti, desetak minuta ulazim u more..., još ako puše vjetar. I meni bi bio preveliki šok za organizam da samo skočim, zato ulazim postepeno. Hladno je na početku ali stisnem zube i znam da je to za moje dobro, i da što više sad plivam, to će mi biti lakše kad na red dođe preplivavanje Sjevernog kanala, gdje je mora najhladnije - govorila nam je prije dvije i pol godine, dok se pripremala za ovaj pothvat, koji je u međuvremenu više puta morala odgađati.

Sjeverni kanal, govorila je, trebao bi biti najveći izazov, kako zbog dužine plivanja, tako i zbog ekstremnih uvjeta, prije svega hladnoće.

- Tamo je u kolovozu temperatura mora maksilarno 15 stupnjeva. Problem je i što je nekoliko kilometara uz obalu more hladnije, maksimalno 12-13 stupnjeva, a po sredini kanala je oko 15 stupnjeva, tako kad ste maksimalno iscrpljeni pred kraj, dodatno vas iscrpi hladnoća...

Dina je tako preplivala Catalina Channel u SAD-u (34 km), La Manche (34 km), Molokai kanal na Havajima (42 km), Tsugaru kanal u Japanu (31 km), Gibraltar straight između Španjolske i Maroka (14,4 km) i Sjeverni ili irski kanal između Irske i Škotske (21 km).

Ostao je još samo Novozelandski kanal, 26 km uz jaku struju u hladnom moru, praćenom meduzama i morskim psima. Što je to za Dinu...

Najčitaniji članci