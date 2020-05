Dinamo časti pretplatnike: Sve utakmice gledat ćete besplatno

Odbrojavamo dane do povratka HNL-a 5. lipnja utakmicom Hajduka i Istre na Poljudu. Prije toga ovaj će vikend biti odigran polufinale Kupa, Slaven - Lokomotiva (subota) i Rijeka - Osijek (nedjelja). Do daljnjega sve utakmice bit će bez gledatelja.

Klubovi posljednjih tjedana domišljaju kako se odužiti navijačima koji bi došli na tribine, pogotovo pretplatnicima koji su ostali zakinuti za nekoliko domaćih utakmica do kraja.

U Rijeci tako razmišljaju o tome da aktualni pretplatnici imaju popust pri kupnji pretplata za iduću sezonu, a svi Dinamovi pretplatnici, kako doznajemo, moći će gledati sve utakmice do kraja sezone. Bez dodatne naknade.

"Modri" će, naime, omogućiti za 7000 pretplatnika pristup streaming servisu MAXtv To Go gdje će moći gledati televizijske prijenose svih Dinamovih utakmica do kraja sezone na kanalima Arena Sporta. Detalje će klub službeno objaviti u petak.

Momčad Igora Jovićevića u preostalih deset kola igra protiv Varaždina i Lokomotive (u gostima), Slaven Belupa (doma), Gorice (u gostima), Osijeka (doma), Intera i Rijeke (u gostima), Hajduka (doma), Istre (u gostima) i Varaždina (doma).

Najmanje jedna utakmica po kolu i dalje će biti na kanalu Arena Sport 1, koji se emitira putem platforme MAXtv, ali i HNTV-u, koji je dostupan većem broju gledatelja jer ga u ponudi imaju brojni operateri.

Polufinala Kupa bit će u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije i HNTV-a, obje utakmice igraju se od 20.15.