Dinamo se u miru i potpunoj tišini sprema za novu sezonu, ali i još jedan napad na Ligu prvaka. Damir Krznar sa svojim stožerom češlja nogometno tržište, rješava igračku križaljku i traži igrače koji bi njegovoj momčadi mogli pomoći u nadolazećim izazovima. Veliki problem za "modre" predstavljaju europske kvalifikacije koje će Dinamo započeti već početkom srpnja, a Krznar bi tada trebao biti bez reprezentativaca (Livaković, Ristovski, Ademi, Ivanušec, Oršić, Gavranović, Petković).

I zbog toga Dinamu trebaju pojačanja, igrači koji će iznijeti početak europskih kvalifikacija. Zagrepčani su odlučili iskoristiti klauzulu u svom ugovoru, pa od Sporting Lisabona za 1,3 milijuna eura otkupiti Josipa Mišića. Zahvalni veznjak bio je važan kotačić "modrih" u prošloj sezoni, a kako prije toga nije dugo igrao, u Maksimiru od njega očekuju još bolje predstave. Josip Mišić bit će veliki dobitak za "novi Dinamo", snažna karika hrvatskog prvaka u sredini terena.

No, veliko pojačanje za Dinamo bit će i povratak Amera Gojaka. Reprezentativac BiH prošlu je sezonu odradio na posudbi u Torinu (za koju je Dinamo dobio milijun eura), no Talijani nisu iskoristili klauzulu za otkup ugovora, pa ga otkupili za dodatnih 4,5 milijuna eura. Dapače, u Torinu su željeli Gojaka dobiti za "sitniš", čelnici Dinama na to nisu pristali, pa se Gojak vraća u Dinamo. A to je za Krznara odlična stvar, iza Gojaka je 162 već nastupa u plavom dresu, a "modrima" će biti na raspolaganju i za početak Europe.

Najveći problem za Dinamo početkom srpnja bit će izostanak Brune Petkovića i Marija Gavranovića, pa će priliku za dokazivanje tražiti Komnen Andrić i Sandro Kulenović. Obojica su prošlu sezonu odradili na posudbi, Andrić je u dresu ruske Ufe u 19 nastupa zabio pet golova, dok je Kulenović u Rijeci u 37 nastupa postigao osam pogodaka. Dinamo aktivno traži još jednog napadača, proteklih je dana propao dolazak Denija Jurića (Šibenik), pa u Maksimiru razmišljaju o Taichiju Hari (Istra 1961).

Dinamo bi tako doveo kvalitetnog napadača, ali i napravio marketinški iskorak na azijsko tržište. Taichi Hara tako bi postao drugi Japanac u povijesti Dinama, a još se sjećamo kako su brojni japanski novinari krajem 90-ih u Zagreb stizali zbog legendarnog Kazuyoshija Miure. Taichi Hara je u 18 utakmica (HNL i Kup) zabio osam golova, pokazao se prilično spretnim rješenjem pred suparničkom mrežom. I takav bi igrač Dinamu, barem dok nema Petkovića i Gavranovića, mogao biti od koristi.

Zagrepčani i dalje čekaju službene ponude za Dominika Livakovića, Mislava Oršića i Brunu Petkovića, iako su u Dinamu najavili kako nema prodaje najvažnijih igrača osim u slučaju "nemoralne ponude". A naznaka za takvu vrstu ponuda još nema, pa je najbliži izlaznim vratima Dinama danas Lovro Majer. Hrvatski reprezentativac do 21 godine odradio je strašnu sezonu, briljirao u dresu Dinama, pa je veliki interes za njega pokazao Eintracht Frankfurt. I to bi mogla biti jako ozbiljna priča...