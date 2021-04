Dogurali smo daleko, nadamo se da će ova momčad ostati na okupu. Svake godine rastemo korak po korak i idemo korak dalje. Svi vjerujemo da i u sljedećoj sezoni možemo ponoviti nešto slično.

Poželio je to Damir Krznar nakon poraza od Villarreala i časnog Dinamova oproštaja od Europe. Da, poželjeli su to i Dinamovi navijači i odmah bi potpisali da s Petkovićem, Oršićem, Livakovićem, Majerom, Ivanušecom, Ademijem... krenu i na ljeto u pohod na Ligu prvaka. Ali realno... a-a, ma kakvi, nema šanse.

Bio u klubu Mamić ili netko drugi, isto je. Od prodaje se živi, a Dinamo ima takvu proizvodnju i ugled da ima što prodavati. Po vrlo dobroj cijeni...

- Diže ih puno ovakav rezultat, puno se igrača afirmiralo kroz Europsku ligu, prije svih Oršić, koji je iskočio neviđeno i unatoč tome što ima 29 godina, sigurno će moći ostvariti dobar transfer na ljeto. A Ivanušec i Majer su budući veliki transferi Dinama jer su mlađi - analizira nam ugledni hrvatski menadžer Marko Naletilić, sad stacioniran u Zagrebu jer "nema muvinga i druženja zbog pandemije", pogotovo u Milanu, koji mu je inače baza.

Nastavio je o Dinamovim igračima:

- Petković je konstanta, pokazao je kvalitetu i odlične je utakmice odigrao, a konstanta je i Ademi.

A Livaković?

- Ma Livi je već prvi golman hrvatske reprezentacije, što je samo po sebi dovoljna referenca, a igrama u Dinamu samo potvrđuje visok nivo. I non stop drži visoku razinu, dvije-tri godine nije imao nikakve krize. U tom kontekstu on nije iznenađenje. Dok su dečki koje sam ranije spomenuo ipak iskočili kroz Europsku ligu, a Majer i Ivanušec i kroz igre u mladoj reprezentaciji.

Osim njih, koji su u prvom redu u izlogu, cijena je narasla svim igračima Dinama. Ne samo prema transfermarktu, koji 11 igrača koji su istrčali na Madrigalu procjenjuje na 81,5 milijuna eura, a isti su oni u trenutku dolaska u Dinamovu prvu momčad vrijedili 18,35 milijuna.

- Cijela momčad je vrednija, Dinamo ima rejting i igrač dobiva na važnosti samim time što je u rosteru.

OK, ajmo konkretno: Za koliko novca Dinamo može ovoga ljeta prodati igrače?

- O iznosima možemo govoriti relativno, bit će i u krizi klubova koji će izaći s jačim ciframa, ali ovo ljeto će biti ekonomski slabije od prošlog. Tad je ipak korona tek krenula širiti se Europom, a sad je već cijela sezona prošla bez gledatelja, štekaju TV prava, ili su manja ili se ne isplaćuju na vrijeme, sponzori su u problemima... i što dulje pandemija traje, tržište više slabi. Ja sam prošlo ljeto prognozirao slabiji prijelazni rok, ali bilo je bolje nego što smo očekivali. Ovo će ipak biti slabije - priča Naletilić i nastavlja:

- Izbijaju ozbiljni problemi i kod giganata poput Barcelone, Intera, Juventusa..., pandemija rastura cijelu sezonu. Ali, sreća je da kriza više utječe na astronomskije transfere, a ovi Dinamovi, u rangu Olmova i Gvardiolova, bit će dohvatljivi, te će cifre ipak nekim klubovima biti moguće.

Dakle, Dinamo će se i ovoga ljeta moći postaviti "S manje od deset ili 15 milijuna eura nam se i ne javljajte"?

- Može, takve transfere će moći ostvariti, klubovi će kupovati igrače do 20-ak milijuna eura, a to i jest Dinamov rang. Ipak nije realno da igrač iz HNL-a ode za puno više od toga. Makar, nije nemoguće, tko bi prije desetak godina rekao i da će igrači iz HNL-a odlaziti za 20-ak milijuna?! Dakle, klubovi će moći prodati igrače za 10, 15 ili 20 milijuna eura, a transfera iznad toga bit će znatno manje nego dosad. Dakako, uži je i krug klubova koji to mogu platiti, ali još ih ima dovoljno.

Jesu li Ivanušecu i Majeru više cijenu formirale igre u Europskoj ligi ili na Euru U21?

- Teško je reći, velika je stvar proći skupinu na Euru U21, ali i doći do ove faze Europske lige, ipak je to natjecanje odmah iza Lige prvaka pa je po tome možda i u prednosti. Ali rekao bih da imaju podjednak značaj u porastu vrijednosti igrača.

No, svi su oni i te kako poznati menadžerima i skautima.

- Ma naravno, nema više nepoznanica, u ovoj se dobi samo formira cijena. Prije 20 godina je možda netko nepoznat mogao iskočiti na ovakvim utakmicama, ali sad igrača znaju kad ima 14 godina i onda ga prate. Što u današnje vrijeme i nije teško.

Može li Bruno Petković postići cijenu vrhunskih golgetera? S obzirom na to da nije klasična špica, a u rujnu će napuniti 27 godina.

- On je top talent, pa u reprezentaciji, gdje je okružen još boljim suigračima, izgleda fenomenalno, i sam je rješavao neke utakmice. Malo je kasnije sazrio i šteta što je tako mlad otišao van, a ne, recimo, u Dinamo, gdje bi još bolje razvio trkačke kapacitete, ali rijedak je profil takvog centarfora. Ne mislim fizički, ima takvih dosta, ali tehnika, lucidnost, potez... Za takvog igrača sigurno ima interesa. Teško je prognozirati cifru, naravno da bi bio skuplji da je mlađi, ali to je pitanje trenutka, kome u tom času treba takav profil i tko se hoće upustiti u takav posao. Nekome takav igrač vrijedi pola momčadi, a nekome bi bio jedan od tri napadača - govori Naletilić i dodaje:

- On je najvažniji igrač u Dinamovoj koncepciji. Realno, Dinamov mali Ibra! Ne, nije to pretjerivanje, ne uspoređujem im statistiku, jer Zlatan puno više zabija, nego u smislu igre. Ma čak i u reprezentaciji. On je centarfor koji može biti igrač utakmice i ako nije zabio gol.

Dakle, Dinamo ovog ljeta može računati na bogate transfere?

- I prošle je sezone napravio čudo, a sad još stepenicu više, penju se svake sezone i konstanta su u Europi, imaju rejting, cijenjen je europski klub i zna se da igrača Dinama ne možeš dobiti jeftino. Tko hoće kupiti igrača Dinama, mora potrošiti - zaključio je Naletilić.

Gvardiol je sigurno odigrao svoju zadnju europsku utakmicu za Dinamo, gotovo sigurno i Livaković i Petković, koji hvataju zadnji vlak za veliki transfer. Ni Oršiću i Ademiju klub neće praviti probleme ako dođe ponuda zbog koje požele otići. Prava borba za Dinamove čelnike bit će zadržati Ivanušeca i Majera. Da baš nakon europske senzacije ne dođe do - totalne rasprodaje.