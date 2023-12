Dinamovci najavili ključnu utakmicu: 'Hajduk? Ako niste znali, igramo s Ballkanijem'

Do prije samo mjesec dana mirisalo je na katastrofu. Dinamo je bio u nizu od tri poraza u Konferencijskoj ligi i opasno mu je visjelo europsko proljeće, što su u klubu označili kao jedan od glavnih ciljeva za ovu sezonu. Situacija je bila jako loša, brojni igrači bili su izvan forme, ali Sergej Jakirović uspio ih je preporoditi u mjesec dana i dovesti u situaciju da ovise sami o sebi.

Pokretanje videa ... dinamo | Video: GNK Dinamo

Modri u četvrtak od 21 sat dočekuju Ballkani na Maksimiru u okviru 6. kola Konferencijske lige. I bod je dovoljan za plasman u šesnaestinu finala, ali ništa se ne želi prepustiti slučaju. Dinamovce zanima isključivo pobjeda.

'Ne zanima nas remi'

Utakmicu su najavili Sergej Jakirović i Martin Baturina.

- Očekuje nas jako važna utakmica, ključna za naš prvi cilj, da prezimimo u Europi. To smo htjeli dobiti pobjedom u Astani, da to finale imamo doma protiv Ballkanija. Očekujem da se ozbiljno prezentiramo, budemo taktički odgovorni, paše nam i remi, ali nemoguće je tako igrati. Želimo pobjedu, tako ćemo se postaviti od prve minute, vjerujem da ćemo doći do tog cilja, a to je plasman dalje - rekao je trener Dinama u uvodu, dok je Baturina dodao:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Atmosfera je dobra, nanizali smo dosta pobjeda. Trener je sve rekao, idemo na pobjedu. Ne želimo igrati na X, moramo poravnati račune iz Prištine. Motivirani smo i spremni, čekamo utakmicu.

Znate li sastav za utakmicu?

- Riješili smo dvojbe oko sastava, branit će Zagorac, Baturina je spreman. Drmić nije na raspolaganju, bio je u Njemačkoj, ide na rehabilitaciju. Svi drugi su za divno čudo na dispoziciji, ali vidjet ćemo ujutro. Uvijek su nam na dan utakmice otpadali igrači koji trebaju početi, pa sad pušem i na hladno - rekao je Jakirović.

Ballkani je u prvom susretu nadigrao Dinamo 2-0, no ovaj put su drugačije okolnosti. Vratio se Bruno Petković i Jakirovićeva momčad izašla je iz krize.

'Hajduk? Ako niste znali, igramo s Ballkanijem'

- Analizirali smo ovu zadnju utakmicu Ballkanija, znamo ih. Cijelu polusezonu igraju dobro, tu i tamo izgube u Europi. U zadnjoj utakmici su imali puno grešaka, teren je bio loš, a oni su htjeli igrati od noge do noge. Igraju već dvije godine zajedno, imaju puno automatizma u igri, kvalitetno napadaju loptu. Moramo biti ozbiljni, smanjiti svoje greške - kazao je trener Dinama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Martin Baturina propustio je posljednje dvije utakmice, ali bit će spreman od prve minute za susret protiv Ballkanija.

- Osjećam se dobro, imao sam neku temperaturu tri dana, ali sam u treningu već četiri-pet dana. I na dispoziciji sam treneru. Ne bih rekao da smo podcijenili Ballkani tamo, teren nije bio dobar, imali smo loš dan. Ostao je gorak okus, to nam je dodatna motivacija za sutra - rekao je Baturina.

Dinamu je za šesnaestinu finala dovoljan i bod, ali nitko u klubu ne razmišlja o tome. Jedini cilj je pobjeda.

- Ma odmah krećemo punim gasom, nemamo što kalkulirati ili nešto čekati. Igramo doma, pred našim navijačima, želimo što prije zabiti i kontrolirati stvari. Moramo biti taktički odgovorni, sve drugo oni mogu kazniti. Nismo ih podcijenili, ali nam je u Prištini nedostajalo puno igrača. Evo sutra ćemo imati šest novih igrača u početnom sastavu u odnosu na Prištinu - završio je Jakirović.

S zadnje dvije utakmice protiv Ballkanija i Hajduka možete ovu sezonu preokrenuti u svoju korist.

- Idem utakmicu po utakmicu, a ako niste znali, sutra igramo s Ballkanijem, pa sad razmišljamo samo o toj utakmici - zaključio je Baturina.