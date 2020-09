Dinamo dočekuje Floru Tallinn, Estonci kroz Maltu na penale...

Estonskom prvaku je ovo najveći europski rezultat u povijesti, momčad vrijedi 4,1 milijun eura, a prvo ime momčadi je 36-godišnji Konstantin Vassiljev, koji je godinama igrao u Sloveniji, Poljskoj i Rusiji

<p><strong>Dinamo</strong> je saznao suparnika u playoff fazi Europske lige, Zagrepčani će u četvrtak (19.05 sati) na Maksimiru dočekati <strong>Floru Tallinn</strong>. Estonci su danas tek nakon penala 4-2 (0-0) slavili kod malteške Floriane, tako stigli na korak do Europske lige.</p><p>Flora Tallinn je prvak Estonije koji je od litavske Suduve (isto na penale) ispao u kvalifikacijama za LIgu prvaka, ali onda bio uspješan u ovom natjecanju.</p><p>Estonci su prvo svladali (2-1) KR Reykjavik, pa večeras bili bolji od Floriane. Ova utakmica nije previše zabrinula stručni stožer Dinama, tu jednostavno nema prave kvalitete. Dinamo je u ovom trenutku 'miljama' ispred nesretnih Estonaca, a ključan dvoboj igra se u Maksimiru, tu bi sve osim ozbiljnog hendikepa za 'modre' bilo veliko iznenađenje. </p><p>Flora je inače skupni naziv za sav biljni svijet, a gle slučajnosti, Estonija je zemlja cvijeća. U Tallinnu se čak i organiziraju modne revije za odjeću napravljenu od cvijeća, a možda će igračima Flore taj miris cvijeća i lebdeće latice udahnuti dodatnu snagu jer drugog načina nema. Dinamo je puno kvalitetniji. Vrijednost Flore je 4,15 milijuna eura, a ovo joj je i najbolji rezultat u povijesti europskih natjecanja. Igrali su dosta puta i u kvalifikacijama za Ligu prvaka, no uvijek bi došli maksimalno do 2. pretkola.</p><p>Riječ je o klubu koji je 11 puta bio prvak Estonije, a osam puta je osvojio Kup. Najskuplji igrač je napadač Rauno Sappinen koji vrijedi 400 tisuća eura, dok je najozbiljniji igrač 36-godišnji Konstantin Vassiljev koji je godinama igrao u Sloveniji, Poljskoj i Rusiji. I to nije nimalo slaba momčad. U kvalifikacijama ih nikad nitko nije izblamirao, a prošle godine su u kvalifikacijama za EL uspjeli zabiti dva gola Eintrachtu iz Frankfurta. Na kraju su Nijemci slavili u obje utakmice s 2-1.</p><p>Dinamo je protiv Flore igrao dvije utakmice. Bilo je to pretkolo kupa UEFA, a modri su slavili s dva puta po 1-0. Na Maksimiru je zabio Tomislav <strong>Gondžić</strong>, dok je u Estoniji u svoju mrežu loptu poslao Allas Teet. Trener Dinama tada je bio Ilija Lončarević, a igrali su današnji trener druge momčadi Goce Sedloski, Tomislav Butina, Mihael Mikić, Niko Kranjčar...</p>