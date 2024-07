Dinamo ga platio tri milijuna eura pa je propustio cijelu sezonu. Sad se opet ozlijedio

Dinamo je prošlog ljeta doveo Luku Stojkovića (20) iz Lokomotive za tri milijuna eura. Nakon što je gotovo cijeli prijelazni rok trajalo povuci-potegni u pregovorima, ovaj talentirani krilni napadač ipak je pristigao na Maksimir kao zamjena za Luku Ivanušeca i veliki zalog za budućnost.

Pokretanje videa... 01:41 Trening Dinama | Video: 24sata/Hrvoje Tironi

Trebao je krenuti od prve minute protiv Rijeke krajem kolovoza, ali ozlijedio se na zagrijavanju i potrgao križne ligamente. Hvatao se za glavu Dinamov dijamant, kao i Sergej Jakirović koji je tada ostao bez velike nade. Stojković se oporavljao cijelu sezonu, zaigrao u posljednjem kolu protiv Rudeša te spreman i zdrav dočekao pripreme za novu sezonu.

Susret Dinama i Sparte Prag u play-offu UEFA Europske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bio je izuzetno motiviran u naumu da se nametne Jakiroviću i dokaže zašto ga godinama mnogi zovu jednim od najvećih hrvatskih talenata. No, kada se pehovi nakaleme na tebe, teško ih se otarasiti. To je na svojoj koži osjetio mladi dinamovac.

Zagreb: Lukas Kačavenda i Luka Stojković | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Stojković je zaradio rupturu zadnje lože na pripremama za novu sezonu i propustit će do tri tjedna, što znači kompletne pripreme! Loše su to vijesti za Dinamo koi je na njega potrošio veliki novac, ali i za mladog hrvatskog reprezentativca. Trebao bi se vratiti pred početak sezone i prvo kolo HNL-a, ali propustit će cijele pripreme i priliku da se nametne. A za to vrijeme će konkurencija biti u punom ritmu.