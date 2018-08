Veliki povratak! HNL velikani prodali 21.540 godišnjih karata

Dinamo je jučer otvorio i gornji dio zapadne tribine za utakmicu s Young Boysima. S tribina Maksimira igrače Nenada Bjelice bodrit će 25.000 tisuća gledatelja. To je samo nastavak nogometne euforije u Hrvatskoj.

Na krilima veličanstvenog uspjeha u Rusiji, događa se i veliki povratak HNL-a, odnosno povratak navijača na tribine. Naša četiri najveća kluba prodala su više od 20.000 godišnjih ulaznica.

To su itekako respektabilne brojke. Dinamo je prodao 5000 godišnjih ulaznica, zbog velikog interesa je i produljio prodaju tih ulaznica. Sad će brojka sigurno biti i veća.

Glavni grad je u euforiji, a što li će tek biti ako se “modri” plasiraju u Ligu prvaka. Ako se budu iščekivale utakmice protiv Reala, Bayerna, Manchester Uniteda i nekih drugih velikana, onda bi se pred ticket pointom u Maksimiru moglo i kampirati.

Hajduk je do jučer prodao oko 7000 godišnjih ulaznica. Ta bi brojka sigurno bila i veća da se Splićani rano nisu oprostili od Europe. Klub trese velika kriza te je sigurno i to utjecalo na prodaju godišnjih ulaznica.

No i s ovih 7000 godišnjih ulaznica “bili” su prodali najviše u HNL-u. Rijeka je do jučer u podne prodala točno 5652 godišnje ulaznice za novu sezonu.

Kapacitet Rujevice je 8300 mjesta, a Rijeka je prodala gotovo 6000 godišnjih ulaznica. Dakle, Rujevica će u većini utakmica ove sezone ponovno biti sjajno popunjena. Osijek je prodao čak 3900 godišnjih ulaznica.

- Blizu smo brojke od 4000 prodanih godišnjih ulaznica. Zadovoljni smo, to je respektabilna brojka. Prošle smo sezone na krilima sjajnih pobjeda u Europi bili otprilike tu negdje - rekao nam je glasnogovornik kluba s Drave Mario Mihić.

Osječani grade novi stadion, ulaganja u klub predvođena predsjednikom Ivanom Meštrovićem su sve veća i naš se slavonski velikan vratio na velika vrata.

Važno je i pogoditi s cijenama, odnosno da one bude pristupačne današnjem životu u Hrvatskoj.

Za Dinamo su cijene godišnjih ulaznice bile od 200 do 550 kuna. Za Hajduk od 440 do 950 kuna. Za Osijek su godišnje ulaznice bile po cijenama od 200 do 600 kuna, a za Rijekine utakmice od 360 do 650 kuna. Naravno, ovdje nisu spomenute cijene ulaznica za lože.

HNL stadioni bit će dobro popunjeni ove sezone, već idućeg tjedna čekaju nas dvije spektakularne utakmice u Maksimiru. Prvo stižu Young Boysi, a onda u nedjelju u derbiju HNL-a i Rijeka. Ako Dinamo izbaci Švicarce, onda bi na derbi protiv Riječana moglo doći i 15-ak tisuća gledatelja.

