Dinamo htio raskinuti ugovor, Emreli otplatio cijeli dug Legiji!

Panika je trajala manje od 24 sata. Mahir Emreli već danas je uplatio preko 105 tisuća eura na račun varšavske Legije, pa u Maksimiru sada mirno čekaju nove vijesti iz Fife, točnije odluku o ukidanju suspenzije njihovom igraču. Podsjetimo, Mahir Emreli je u četvrtak i službeno izgubio pravnu bitku protiv bivšeg kluba s kojim je na kraju raskinuo ugovor na vlastitu štetu.

Azerbajdžanac je u veljači potpisao za Dinamo, a dva mjeseca ranije njega i još dvojicu igrača Legije po povratku s utakmice protiv Wisle napali su navijači poljskog kluba presrevši klupski autobus. Mahir Emreli se više nije vidio u Varšavi, već raskinuo ugovor s Poljacima koji su svoju pravdu odlučili tražiti putem Fife, pa na koncu dobili tužnu protiv bivšeg igrača.

Dinamo je tijekom jučerašnjeg dana obavio niz razgovora sa svojim igračem, Emreliju je iz kluba jasno dano do znanja kako su "modri" zbog nastale situacije spremni ići i na drastične mjere, čak raskinuti suradnju s azerbajdžanskim reprezentativcem. No to sada neće biti potrebno, Emreli je ozbiljno shvatio poruke iz Fife i Maksimira, pa je već danas uplatio više od 105 tisuća eura Poljacima.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mahir Emreli i dalje je u kadru prve momčadi za koju pak neće zaigrati dok u Maksimirsku 128 ne stignu nove vijesti iz Fife. Točnije, dok ne stigne i službena odluka o ukidanju suspenzije. Nitko u Dinamu ne zna kada će taj dokument stići u klub, a Emreli je za uplatom cijelog dulja Poljacima izbjegao raskid ugovora s Dinamom. U "modrom" dresu za sada je upisao 17 nastupa, zabio tek tri gola, a svakim je danom sve dalje od početnog sastava.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Dapače, Mahir Emreli u vizijama Ante Čačića konkurira samo za dvije pozicije, onu u vrhu napada gdje su ispred njega Bruno Petković i Josip Drmić, te za poziciju na desnom krilu gdje prednost imaju Luka Ivanušec, Dario Špikić, nerijetko i Luka Menalo. Ove sezone 25-godišnji ofenzivac se mučio i s ozljedom, pa skupio samo sedam nastupa (173 minute) u kojima je jedini gol zabio Istri.



