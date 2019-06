Dinamo ide na autora najveće sramote ili debitanta u Europi

Ni protiv koga Dinamo nije u eurokupovima igrao toliko puta kao protiv moldavskog prvaka Šerifa. Auxerre je stajao na putu "plavima" tri puta, a Šerif bi ove sezone mogao i četvrti put! I još je jednom igrao s Rijekom. U Moldaviji smo već doma...

Šerif je ove sezone preuzeo Zoran Zekić. I odmah u inauguracijskom intervjuu naglasio:

- Naravno da ne bih htio izvući Dinamo u pretkolu!

Ali, od tri okršaja u pretkolima Lige prvaka, Dinamo je jednom uspio i ispasti od Šerifa. Bilo je to najsramotnije Dinamovo ispadanje u Europi, ili barem uz rame onome protiv Makabija iz Tel Aviva 2001. i albanskog Skenderbeua 2017.

Nakon 1-1 u Tiraspolju, 1-1 je bilo i u Maksimiru, a na jedanaesterce su Moldavci pobijedili 6-5.

U obje je utakmice zabijao Sammir, a s bijele točke Lončarić je obranio tri udarca, ali su promašili Sammir, Badelj, Vrsaljko i Dodo. Pobjednika smo doznali tek nakon devet serija (pogodili su Bišćan, Cufre, Ibanez, Etto i Calello).

Ubrzo je umjesto Velimira Zajeca trener postao Vahid Halilhodžić i mjesec dana kasnije srušen je Villarreal, a Dinamo je do zadnjega kola živio san o europskom proljeću.

Dvaput je narednih godina Dinamo lako izbacivao Šerif, oba puta u 3. pretkolu Lige prvaka. 2012. bilo je 1-0 (Beqiraj) i 4-0 (Vida, Beqiraj, Čop, Ibanez), a 2013. opet 1-0 (Rukavina) i 3-0 (Fernandes, Soudani, Čop).

Tko je Šerif Tiraspolj?

U Moldaviji je sezona u zamahu, već je odigrano 13 kola i Šerif je vodeći s već osam bodova prednosti.

No, između 29. lipnja i 3. kolovoza prvenstvena je stanka, pa će se stići i odmoriti do okršaja s Dinamom 23 ili 24., te 30. ili 31. srpnja.

Prošlu je sezone Šerif završio s 18 bodova prednosti ispred drugog Milsamija.

Vrijednost je momčadi 11,23 milijuna eura, dok je Dinamove 72,45 milijuna. Golman je Osječanin Zvonimir Mikulić (29), a igra Antun Palić (30). U momčadi je puno stranaca, a najvrjedniji su Poljak Jach i Bjelorus Kendiš.

Tko je Saburtalo?

No, možda Šerif i ne dođe do sraza s Dinamom. Jer najprije mora proći gruzijskog prvaka. A to je prvi put u povijesti postao Saburtalo.

Momčad iz Tbilisija vrijedi 5,78 milijuna eura, prošle je sezone završila s deset bodova više od Dinama iz Tbilisija i Torpeda Kutaisija. A sezona je u Gruziji također u jeku, te nakon 18 kola Saburtalo vodi s bodom prednosti.

Saburtalo je klub osnovan 1999. godine, a 2005. ga je kupio Tariel Hečikašvili, koji je kasnije postao gruzijski ministar sporta. Kapacitet stadiona je 1800 mjesta, a ovo mu je prvi nastup u Europi.