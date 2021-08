Mislim da je Dinamo pogriješio. Vjerujem da igrači koji dolaze u Maksimir nisu na razini Dinama, rekao je još u veljači hrvatski menadžer Predrag Rački.

A samo šest mjeseci kasnije čini se kako je ugledni nogometni agent bio u pravu. Podsjetimo, Dinamo je na zimu doveo šest igrača, u Maksimir su uz iskusnog Stefana Ristovskog stigle i mlade snage - Ivan Nevistić, Daniel Štefulj, Marijan Čabraja, Marko Bulat i Dario Špikić.

Zagrepčani su za tu petorku njihovim klubovima izdvojili (prema Transfermarktu) 8,2 milijuna eura, a tih dečki danas “nema ni na mapi”. Točnije, svi su daleko od naslovnih uloga u Dinamu, nitko se nije izborio za početni sastav, a Čabraji se i klub već “zahvalio” posudbom u Ferencvaros...

Ivan Nevistić (23) stigao je iz Rijeke kao ponajbolji vratar HNL-a i nema dvojbe on je - klasa. No, u Maksimiru je i dalje Dominik Livaković, druga opcija Damira Krznara je Danijel Zagorac, pa Nevistić tek - marljivo trenira. Pitanje je do kada, hoće li i on negdje na posudbu ili će ubrzo sletjeti neka ponuda za Livakovića, tada bi mu se “otvorilo”.

- učinak ove sezone. bez nastupa

Daniel Štefulj (21) je zaoštrio konkurenciju na lijevom boku. U Dinamu su ovoga ljeta otpisali Leovca i Čabraju, dok je Gvardiol završio u Leipzigu. Mladi bočni igrač dobio je priliku protiv Valura i Slaven Belupa, to je izgledalo “tako-tako”, ali o mladom nogometašu još ne treba suditi. Ispred njega su i Franjić i Moubandje. U prilagodbi na Dinamo odmogla mu je i viroza, tek se vraća u normalnu formu.

- učinak ove sezone: 2 nastupa, 150 minuta

Marko Bulat (19) bi mogao biti “taj”, u njegovoj igri ima “štofa”, ali muči ga - konkurencija. Mladi veznjak za minute se bori s Ademijem, Jakićem, Franjićem (kada je u vezi), Mišićem, Majerom, Gojakom, Ivanušecom... On bi uskoro mogao imati značajniju ulogu u Dinamu, barem u HNL-u. O njemu od igrača i stožera slušamo hvalospjeve, ali za razvoj trebaju mu - minute. No, kažu kako mu Krznar doista jako vjeruje...

- učinak ove sezone: 2 nastupa, 49 minuta

Dario Špikić (22) je u teškoj poziciji na desnom krilu, tu prednjači Ivanušec, a Krznar tu ispred njega “vidi” Majera (po potrebi), Kastratija, dok je kontra Rijeke na desnom krilu zaigrao i Menalo. I Špikić je jedan od kandidata za posudbu, teško će se u Maksimiru izboriti za nešto više, teško da će biti zadovoljan pruženim prilikama...

- učinak ove sezone: 1 nastup, 35 minuta

Damir Krznar i dalje ima previše igrača, nije mu lako zadovoljiti sve apetite. No, već se naziru njegova razmišljanja, postaje jasno na koga ozbiljno računa. Da, budućnost možda i promijeni “krvnu sliku” zimskog prijelaznog roka, ali za sada to nije - “bingo”. Tek širenje kadra vrijedno 8,2 milijuna eura...