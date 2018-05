Dinamo ispunio Bjeličinu želju: Mislav Oršić novi igrač 'plavih' Jako sam sretan što sam dobio priliku igrati u Dinamu, to je oduvijek bila moja dječačka želja. Iznimno sam ponosan na to što me klub odlučio dovesti i zahvaljujem na ukazanom povjerenju, rekao je Oršić