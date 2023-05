Dinamo iznenadio Olmissum i poravnao rezultat u finalu lige

Iznenađenje na Ribnjaku, Futsal Dinamo svladao je u drugom susretu finala doigravanja aktualnog prvaka Olmissum 2-4 i poravnali na 1-1 u pobjedama. Serija se seli u Zagreb, a prvak će postati momčad koja prva stigne do tri pobjede. Zagrepčani imaju priliku dovršiti posao na svom parketu.

Omišani su u drugi ogled ušli s puno više samopouzdanja, kako zbog pobjede u prvom susretu, tako i zbog činjenice da u redovima gostiju danas nije bilo njihovog najboljeg strijelca Luke Perića, koji je isključen u prvom susretu nakon što je udario Marka Kuraju. Upravo je Perićevo isključenje i preokrenulo tijek prve utakmice, ali u današnjoj utakmici njegov se izostanak uopće nije osjetio.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Od prve minute imali smo dojam da je Olmissum u ovom sastavu puno bolja momčad. Bolje su pritiskali, konkretnije napadali, no baš kao i u prvom susretu, prvi su zabili gosti. Kristijan Čekol je na isteku prvog poluvremena opalio s desetak metara jedan opasan udarac, domaći golman Nikola Čizmić kratko je odbio loptu koju je Kristijan Postružin poslao u mrežu. Postružin je zabio minutu prije poluvremena, a nakon dvije minute igre u drugom uzvratio je Nikola Pavić, koji je okrenuo Tihomira Novaka na metar parketa, potom lažnjakom na pod bacio i gostujućeg golmana Antu Piplicu i poravnao na 1-1.

No bilo je to sve što smo vidjeli od Mladinove momčadi danas. Drugo poluvrijeme u potpunosti je pripalo gostima. Najprije je u gužvi Novak servirao povratnu loptu na udarac kapetanu Čekolu, koji je s desetak metara pogodio nebranjeni dio Čizmićevog gola. Desetak minuta do kraja Olmissum je bio u minusu za jedna gol opterećen s četiri akumulirana prekršaja i ubrzo potpuno potonuo. Tri i pol minute do kraja Čekol je uputio udarac koji je Josip Jurlina skrenuo u svoju mrežu za 1-3.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Omišani su krenuli na sve ili ništa, s golmanom/igračem u polju, no vrlo brzo je Mateo Mužar sa svoje polovine terena zabio za 1-4. Kratko je nadu vratio Pavić novim golom za 4-2, no nije bilo ni vremena ni snage za preokret. Dinamo je pobjedom uzeo prednost domaćeg parketa, sada u dva susreta ima priliku osvojiti naslov prvaka, ako pak Olmissum napravi jedan break, peti odlučujući susret igrao bi se u Omišu...