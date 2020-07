'Dinamo je agresivan i nudi triput veći novac od Slovenaca!'

Slovenski izbornik Matjaž Kek, bivši trener Rijeke, prva je želja Dinama za nasljednika Igora Jovićevića. I braća Mamić uporni su u tome da ga dovedu pa lobiraju u savezu, pišu slovenski mediji

<p><strong>Matjaž Kek</strong> (58) još nije prelomio hoće li doći u Dinamo. Slovenski stručnjak koji je Rijeku odveo do dvostruke krune izbornik je svoje reprezentacije, a vrh saveza ne želi ga tako lako pustiti.</p><p>- Ljudi iz Zagreba jako su agresivni. Na svaki mogući način doveli bi ga u Maksimir - rekli su iz slovenskog saveza za <a href="https://www.dnevnik.si/1042933977" target="_blank">Dnevnik.si</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Zaprešiću</strong></p><p>Kek ima ugovor s Nogometnom zvezom Slovenije do Svjetskog prvenstva 2022., ali Dinamo mu nudi znatno veću plaću, čak triput izdašniju.</p><p>Godišnja plaća Slovenca u Dinamu iznosila bi oko 800.000 eura s bonusima, ali Kek je, naglašava slovenski medij, svjestan koliko je trenerski posao u Zagrebu nesiguran.</p><p>Braća <strong>Mamić</strong> za Matjažovo preseljenje na Maksimir, piše Dnevnik, lobiraju i kod vodećih ljudi slovenskog saveza. Konačnu će odluku ipak donijeti sam Kek koji je na klupu slovenske reprezentacije sjeo ujesen 2018.</p><p>No izgleda da su i naši susjedi svjesni kako bi do smjene na mjestu izbornika moglo doći pa se već tako spominju i potencijalni Kekovi nasljednici poput Darka Milaniča.</p><p>Matjaž osjeća zadovoljstvo i nacionalni ponos kao izbornik, ali pregovori s Dinamom sve su samo ne normalan posao. I njegovi će principi biti na testu, zaključuju Slovenci.</p>