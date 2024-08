Dinamo je dobio novu ponudu za svog dijamanta, Baturina navodno pristao na transfer?!

Još kada je 2017. godine kao 14-godišnjak došao u Dinamo zajedno s braćom Rokom i Marinom, u nogometnim kuloarima se o Martinu Baturini pričalo samo u hvalospjevima. O bogomdanom talentu koji bi jednog dana mogao postati zvijezda Dinama.

Pokretanje videa... 00:58 Dinamo saznao osam protivnika u Ligi prvaka. Protiv Bayerna i Arsenala vani, Milan u Zagrebu | Video: 24sata/Video

Taj dječak danas je 21-godišnjak i jedan je od najboljih igrača 'modrih'. Nogometni virtuoz kojeg je užitak gledati i koji vidi ono što drugi na terenu ne vide. Svaki njegov potez je smislen, siguran je i zreo na lopti, kao da ima 200 utakmica u nogama. Kompletan igrač koji dugo nije osvanuo na Maksimiru.

Osijek i Dinamo sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Baturina prihvatio ponudu

Mnogi ga vide kao nasljednika Luke Modrića u hrvatskoj reprezentaciji, dug je put do tog statusa, ali činjenica je da su sve potrebne predispozicije tu za jednu blistavu karijeru. Takvi igrači, nogometni španeri i istinske desetke, uvijek su traženi na tržištu, a Martin već neko vrijeme mami interes brojnih klubova. Navodno je Leeds ponudio 30 milijuna eura, što su 'modri' prihvatili, ali Baturina je odbio. Ipak, ovaj put je stigla ponuda koja ga je zaintrigirala.

Fiorentina je prije nekoliko dana ponudila 12 milijuna eura, što su na Maksimiru glatko odbili, a kako piše talijanski novinar Gianluca Di Marzio, sada su to povisili na 15 milijuna eura uz tri milijuna eura koji bi sjeli kao bonus. Ni to nije oduševilo 'modre' koji nisu primorani prodati Baturinu nakon što su ušli u Ligu prvaka i priskrbit će si do 34 milijuna eura. Želja im je ostaviti ga još godinu dana pa na njemu zaraditi rekordan iznos, no problem je što je Baturina prihvatio ponudu Fiorentine!

Prva utakmica Dinama i Qarabaga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tako barem pišu Talijani koji tvrde kako mu je klub iz Serie A ponudio godišnju plaću od 3,5 milijuna eura. Dinamo mu ne može dati ni blizu toliko pa je jasno da ga je ponuda itekako zaintrigirala. No, ako ode, odreći će se Lige prvaka i prilike da dokaže klasu protiv najjačih europskih klubova pa možda i budućih poslodavaca. U Firenzi će ga dočekati Konferencijska liga u koju se Fiorentina plasirala teškom mukom.

Hoće li Dinamo na kraju pustiti svog dijamanta, doznat ćemo vrlo brzo jer prijelazni rok u ligama petice završava u ponoć i 'viola' ima jako malo vremena za smekšati čelnike hrvatskog prvaka.