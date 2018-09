'Dinamo je kvalitetniji i protiv Spartaka mora uzeti 6 bodova'

Dinamo je saznao suparnike u grupnoj fazi Europske lige, za plasman u europsko proljeće modri će morati preko Anderlechta, Fenerbahčea i Spartaka iz Trnave.

Baš je slovački prvak jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjih europskih natjecanja, Spartak je za sada bio bolji od Zrinjskog, Legije i Olimpije, a nes(p)retno iz kvalifikacija za Ligu prvaka ispao od - Crvene zvezde.

I dok srpski novinari kažu da Spartak igra vrlo grubo, jedni od najboljih poznavatelja te momčadi svakako su i dva bivša kapetana Dinama Ivan Kelava i Domagoj Antolić.

Prvi je boje slovačkog prvaka branio u ljeto 2015. godine, a drugi sa svojom Legijom nedavno ispao od jednog od nadolazećih europskih suparnika Dinama. Kelava i Antolić ne dvoje: Dinamo je bolja momčad, pa preko Spartaka treba tražiti šest bodova kako bi dospio u daljnju fazu Europske lige.

- Mislim da je Dinamo dobio dobru skupinu, vjerujem da ova momčad može dohvatiti europsko proljeće. Spartak je na okupu nekoliko godina, a nedavno im je otišao i ponajbolji igrač Jan Vlaško. Riječ je o igraču koji je odličan individualac, vidio sam i kako je strašan gol zabio protiv Legije. No, tu je još nekoliko igrača iz 'mog vremena', branič Toth koji je pocrvenio u prvoj utakmici s Olimpijom, pa veznjak Grešak, ima ih" rekao je Ivan Kelava, pa nastavio:

- Spartak je prošle sezone osvojio prvi naslov u povijesti nakon 45 godina, oni su samim time već ispunili svoje snove. Imaju odličan novi stadion izgrađen prije manje od tri godine, te najvatrenije i najvjernije navijače u Slovačkoj. Čak se i Martin Škrtel (danas igrač Fenerbahčea) jednom prilikom izjasnio kao veliki navijač Trnave. A momčad? Dobri su, uostalom u kvalifikacijama za Ligu prvaka su izbacili Legiju, a dobro namučili i Crvenu zvezdu.

Dobro, kako onda igrati protiv njih?

- Ma Dinamo je kvalitetnija momčad, tu nema spora. I to je nemjerljivo! Najveća prednost Spartaka je što im je okosnica momčadi dugi niz godina zajedno, ali gledao sam Dinamo puno ove sezone i modri mi ulijevaju povjerenje. Dinamo se strašno i ciljano pojačao, došao je i pravi trener, pa smatram kako bi modri u te dvije utakmice moraju osvojiti šest bodova ako žele prezimiti u Europi.

Kakvo je stanje u Trnavi, tko je tamo na čeku kluba?

- Predsjednik kluba je Dušan Keketi, bivši golman Čehoslovačke, no on se ne miješa previše u klupsku politiku. Rekao bih da je on financijer kluba, on ima neke tvornice po Slovačkoj i jedan je od bogatijih ljudi te zemlje. Znam da se bavi nečime vezanim uz željeznice, ali ne previše.

Znači, vi ste optimist?

- U Europskoj ligi nema više slabih klubova, pa vidite da i predstavnik Luksemburga izbaci jedan Cluj koji je prvak Rumunjske. Sviđa mi se izjava Nenada Bjelice kako je Dinamo mogao dobiti i bolji, ali i gori ždrijeb, no u svakom slučaju modri mogu biti zadovoljni. Ako će u nastavku europske avanture igrati kao do sada, biti hrabri, organizirani i oprezni u fazi obrane, onda navijači imaju pravo na optimizam. Do prve utakmice ostalo je još 20-ak dana, Dinamo će tada biti još uigraniji, još opasniji. Da, vjerujem da Dinamo može prezimiti u Europi - završio je Kelava.

Domagoj Antolić slovačkog je prvaka okusio krajem srpnja i početkom kolovoza, pa se protiv Spartaka i oprostio od Lige prvaka. Zanimljivo, u uzvratnom dvoboju Antolić je zaradio i crveni karton, a poslije tog dvoboja klupu poljskog prvaka morao je napustiti Dean Klafurić...

- Dinamo ima velike šanse protiv Spartaka doći do dvije pobjede, mi smo protiv njih ispali malo nespretno, a u svakom slučaju naivno. U Varšavi smo izgubili 2-0, bili su bolji, nama je tada pola momčadi imalo virozu. U Slovačkoj smo ih nadigrali, bili bolji s deset igrača (Vešović pocrvenio u 37. minuti), pa čak i s devet kada sam ja dobio crveni karton. Imali smo puno prigoda, promašivali zicere, pa ispali - rekao je Antolić, pa dodao:

- Gledajte, nisu oni bezvezna momčad, takve ne dolaze do Europske lige. Ali, Dinamo je dosta kvalitetniji, vjerujem da modri imaju dobru šansu osvojiti svih šest bodova u te dvije utakmice. Također, protiv njih je puno lakše igrati u gostima, mi smo ih tamo razbili, kao i neke druge europske momčadi ovoga ljeta. Protiv njih se na domaćem terenu treba biti pažljiv, povuku se iza, pa su opasni iz kontranapada. Jako su iskusna i pametna momčad, disciplinirani su i ne griješe u obrani.

Tko je njihov najopasniji igrač?

- Uh, ne znam sada točno imena, ali ima jedan ozbiljan igrač koji igra na obje krilne pozicije, dosta je stariji. Dobri su im i veznjaci koji su mirni, ne pucaju pod pritiskom, već uvijek kroz igru traže rješenja. Spartak je solidna momčad, vrlo pametna u gostima i tu su me iznenadili. Ali, ako im na domaćem travnjaku zabijete prvi, onda je sve puno lakše. A siguran sam kako igrački nisu na Dinamovoj razini.

Domagoj Antolić upozorava:

- Imaju odličan stadion, atmosfera je kod njih stvarno dobra, ali problem je - travnjak. Već protiv nas je bio nešto lošiji, a vidio sam kako je protiv Crvene zvezde bio kriminalan. I to bi mogao biti problem. U svakom slučaju Dinamo ih se ne treba plašiti, pa mi smo ih tamo nadigrali s desetoricom igrača.

Kako se bivšem kapetanu Dinama sviđa momčad Nenada Bjelice?

- Dinamo igra baš ozbiljno, gledao sam puno njihovih utakmica. Nitko im, izuzev Young Boysa u prvom poluvremenu prve utakmice, nije stvorio puno prigoda, a Dinamo je igrao stvarno s momčadima visokog rejtinga. Vidi se ta disciplina u igri, ruka trenera Nenada Bjelice. Dinamo ima kvalitetu, sada su se vratili i navijači što mi je bilo jako lijepi za vidjeti. A to je dokaz kako mediji pozitivnim pričama mogu napuniti Maksimir, a kada igrači to osjete onda je i sve lakše - završio je Antolić.