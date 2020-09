Danac na korak od Maksimira: Stoper je, a zabija kao špica...

Norrköping doznajemo traži čak dva milijuna eura za danskog braniča Rasmusa Lauritsena, Dinamo toliko ne želi platiti jer igraču na kraju 2021. godine istječe ugovor sa Šveđanima. Pregovori su u tijeku

<p><strong>Rasmus Lauritsen</strong> (24) iz Norrköpinga jako je blizu dolaska u<strong> Dinamo</strong>. Pregovori su trajali i u ponedjeljak. Dinamo u četvrtak igra play off <strong>Europske lige </strong>protiv Flore, to je glavni događaj za hrvatskog prvaka ovoga tjedna, ali se užurbano radi i na ovom transferu.</p><p>Danski branič je ove sezone zabio šest golova i imao je pet asistencija. Igrao je u nedjelju u pobjedi svoje momčadi 2-1 na gostovanju kod Djurgardena i lako moguće da mu je to bila posljednja utakmica za Norrköping. </p><p>Naime, danski je branič s Dinamom dogovorio sve osobne uvjete. Doznajemo kako bi trebao potpisati ugovor na pet godina, a još se čekaju dogovori dva kluba. Prema Transfermarktu Lauritsen vrijedi 1,2 milijuna eura. Dinamo je navodno spreman platiti otprilike tu negdje, a Šveđani doznajemo traže dva milijuna eura.</p><p>Dinamo, naravno, ne želi platiti toliki iznos jer Rasmusu u prosincu 2021. godine istječe ugovor sa švedskim klubom. Ipak, za očekivati je da se u iduća dva-tri dana postigne dogovor. Za Norrköping Lauritsen igra od 2019. godine, a do tada je igrao za danske klubove Midtjylland, Skive i Vejle.</p><p>Prve je nogometne korake napravio u Brandeu i to sa samo četiri godine. Ima i brata blizanca Frederika koji je također nogometaš. Inače je navijač Arsenala. </p><p>Joško Gvardiol se nakon liječničkog pregleda i potpisa ugovora s Leipzigom vraća u Zagreb. On bi trebao biti u sastavu protiv Flore u četvrtak od 19 sati u Maksimiru. </p>