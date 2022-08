Dinamo je svim klubovima u HNL-u donio 500 tisuća eura, evo tko mu je sve čestitao...

Nakon tri godine pauze, nogometna elita će po osmi put stanovati na Maksimiru. Dinamo je u srijedu u infarktnoj završnici srušio Bodo/Glimt 4-1 nakon 120 minuta drame i plasirao se u grupnu fazu Lige prvaka.

Ovo je i veliki uspjeh hrvatskog sporta, a čestitara je mnogo. Kako doznajemo, premijer Andrej Plenković čestitao je na povratku u elitu, kao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević te Ministarstvo turizma i sporta.

Što dopisom, a što preko društvenih mreža, Dinamu su čestitali Istra, Gorica, Slaven Belupo, Rijeka i Varaždin. To je to se tiče klubova iz HNL-a, a možda je u međuvremenu stigla još poneka čestitka. Od ostalih sportskih klubova, to su napravili Cibona i PPD Zagreb, Rudeš i HNS.

Feštalo se na Maksimiru do dugo u noć. Prvo na terenu s navijačima, onda u svlačionici, a kada su postali svjesni što su napravili, veliko slavlje preselilo je u klupski hotel gdje je trajalo do zore.

Nakon što su se svi naspavali i odmorili, ako se to uopće može nakon burne noći, svi su zajedno pogledali ples kuglica koji je hrvatskog prvaka smjestio u skupinu E sa Chelseajem, Milanom i Salzburgom. Kao i uvijek, moglo je puno bolje, ali i gore, no Dinamo nije bez šansi. I treće mjesto, koje vodi u Europsku ligu, bilo bi veliki uspjeh i nešto što bi sigurno zadovoljilo sve u klubu. Uz dozu sreće i izvanserijske partije, uz njihovo nešto slabije izdanje, možda se može nečemu nadati i protiv Chelseaja i Milana.

Osim utakmica s najboljim europskim klubovima, u klupsku blagajnu stići će i bogati ček od 15 milijuna eura! I ni to nije sve. Već svima znano, zbog Dinamovih uspjeha u Europi prije dvije sezone imali smo dva kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka, 'modri' svojim pobjedama plode hrvatski koeficijent, a plasmanom u Ligu prvaka oplodili su i račune konkurenata u HNL-u.

Svi klubovi u HNL-u dobit će ček od 500.000 eura iz Uefinog fonda solidarnosti zahvaljujući ulasku Dinama u elitu.

Na ime uspjeha kluba iz određene države, Uefa daje nagrade i ostalima iz lige. Za sve države čiji se klubovi natječu u Ligi prvaka, namijenjeno je 130 milijuna eura. Novac preuzmu nogometni savezi koji potom prosljeđuju dalje.

Naravno, veličina svote ovisi o broju klubova u najelitnijem klupskom nogometnom natjecanju pa tako najviše sjedne na račune engleskih i španjolskih klubova.

No, ima u svemu i jedno pravilo. Klubovi taj novac neće smjeti iskoristiti za transfere i plaće, nego isključivo za razvoj nogometne akademije. Kako god, injekcija koja je više nego dobrodošla pojedinim hrvatskim prvoligašima koji jedva sklapaju kraj s krajem.

