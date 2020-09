Dinamo nosi bodove ali Vukasu i igračima nema se što zamjeriti

Borbenost, zalaganje i trka bili su na nivou, a za nešto više od minimalnog poraza od Dinama ovaj Hajduk jednostavno nema dovoljno individualne i momčadske kvalitete. Pogotovo bez pomoći s tribina...

<p>Staro nogometno 'pravilo' je da onaj tko ne iskoristi svoje prilike na kraju bude kažnjen i upravo se to večeras dogodilo Hajduku, minimalan poraz u kojem se Vukasu i igračima nema što zamjeriti, osim naravno gubitka bodova...</p><p>Dinamo je imao i posjed i napadao, a Hajduk je prijetio iz kontra napada. Četiri lijepe prilike za vodstvo propustili su Diamantakos, Nejašmić, Caktaš i Gyurcso, i to su gosti iskoristili i kaznili ih iz brzog kontra napada. Majer je izbacio Oršića na lijevom boku, on je na drugoj vratnici pronašao usamljenog Kastratija, kome nije bilo teško matirati Posavca.</p><p>Hajduk je hrabro odgovorio na Dinamovu kvalitetu, suprotno najavama iz modrog tabora Mamić je na Poljud izveo vjerojatno najjači sastav koji ima na raspolaganju, a takvom je Dinamu, četiri puta skupljem od Hajduka, dovoljna i jedna poluprilika da stvori prednost. Potvrdio je to u drugom dijelu i Mislav Oršić koji je 'u dva kvadrata' okrenuo nesretnog Darka Todorovića i ostavio ga metar iza sebe, a onda s ruba kaznenog prostora zabio pod gredu. Odlaskom Josipa Juranovića i onako problematični desni bok Hajduka ostao je samo na Todoroviću, koji još uvijek nije pokazao da će biti kvalitetno rješenje za tu poziciju. Ni on, a ni jedina mu zamjena - napadač Marin Jakoliš!?</p><p>Vukas je prema najavama izveo sastav i formaciju koja je sugerirala kako će Hajduk igrati napadački, i krenuli su njegovi igrači u nadigravanje, no igrali su onoliko koliko im je Dinamo dozvolio. Četvorica u sredini u rombu rombu Jurić, Nejašmić, Jradi i Caktaš dobro su se branili, ali im je nedostajalo kreacije i mirnoće, i tu je Dinamo stvarao najveću prednost koju su materijalizirali kroz kontra napade.</p><p>Pokazali su Vukasovi igrači karakter i nisu se predavali ni nakon vodstva Dinama. Iako ih je par puta spašavao Posavec, koji je skinuo nekoliko zicera napadačima Dinama u drugom dijelu, Hajduk je došao u priliku okrenuti rezultat. Već se činilo da je utakmica gotova, Vukas je iz igre povukao Caktaša i Gyurcsa i umjesto njih uveo Atanasova i Krekovića, kada je najprije opasno zaprijetio Vušković, a onda je nakon kornera zabio Stanko Jurić. Do kraja susreta ostalo je nešto manje od desetak minuta, no to je bilo sve od Hajduka koji više nije imao ni snage ni kvalitete za izjednačujući gol.</p><p>Kad se sve zbroji i oduzme teško da se Vukasu i igračima večeras išta može zamjeriti, od postavke igre, preko pristupa, trke i borbenosti, sve je bili na maksimalnom nivou ove momčadi, koja je parirala Dinamu koliko je mogla. Ali Dinamo je u ovom trenutku, pogotovo bez pomoći navijača s tribina, jednostavno bolja momčad od Hajduka. Kod prvoga gola presudila je njihova momčadska a kod drugoga gola individualna kvaliteta Oršića. I tu se nema što dodati... Osim da bi za momčad kojoj je ovo maksimalni domet Hajduk morao trošiti kud i kamo manje novca...</p><p>Nikad Hajduk i Dinamo nisu igrali utakmicu bez gledatelja, ali 'viša sila', pandemija korona virusa napravila je ovoga puta presedan. Slučaj je htjelo da je upravo derbi protiv Dinama u ožujku bila zadnja Hajdukova utakmica pred gledateljima, okupilo ih se tada 22.436, a ako pandemija ne eskalira večerašnji bi derbi trebao biti i zadnja Hajdukova utakmica bez gledatelja, od idućeg kola trebale bi popustiti mjere a gledatelji će u ograničenom broju moći na tribine.</p><p>Nadajmo se svi skupa da će mjere uskoro biti do kraja ukinute ta da će se gledatelji vratiti na tribine, jer utakmice bez gledatelja, ponovit ćemo to po tko zna koji put, nemaju previše smisla. Nogomet uz zvučnu kulisu cvrčaka kakav smo gledali večeras na Poljudu definitivno nije nešto čemu bi se bilo tko veselio, a pogotovo ne navijači Hajduka, tužni zbog poraza njihovih ljubimaca u najvećem derbiju...</p>