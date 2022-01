Mislav Oršić i dalje nije na putu za Englesku što je dobra vijest za sve navijače Dinama. Dapače, pregovori Dinama i Burnleyja malo su zahladili, Zagrepčani i dalje ne popuštaju na uvjete engleskog premierligaša. Podsjetimo, tu se ne radi o visini transfera koji bi iznosio između 8 i 9 milijuna eura, već o načinu plaćanja koje u Burnleyju žele prolongirati na što više rata.

U Dinamu taj novac žele odmah, točnije u nekoliko kraćih isplata, posebice jer su u Maksimiru svjesni kako Englezima financije nisu problem. Razlog? Burnley je ove zime u Newcastle za 30 milijuna eura prodao 30-godišnjeg napadača Chrisa Wooda, pa im ne bi trebao biti problem trećinu tog dijela po hitnom postupku prebaciti u Maksimir. Pogotovo žele li hrvatskog reprezentativca, igrača koji je u posljednje tri godine zabijao Šahtaru, Atalanti, Rosenborgu, Trnavi, Tottenhamu, West Hamu, CSKA Moskvi, Rapidu...

Također, u Maksimiru su svjesni kako ih ovog proljeća čeka prilično ozbiljna borba za naslov prvaka, a odlazak najboljeg strijelca nikako se ne uklapa u ambicije "modrog" kluba. A uz dinamiku plaćanja engleskog premierligaša, u Maksimiru gledaju Oršićev značaj za momčad u ovom trenutku, pa je sve izglednije kako će najbolji igrač Dinama do daljnjega ostati u Maksimiru.

Prijelazni rok u Engleskoj traje do ponedjeljka (31. siječnja), tako da se do početka sljedećeg tjedna mogu očekivati daljnji pregovori na relaciji Dinamo - Burnley, još poneka "cipela" Englezima, a kako sada stvari stoje i ostanak Oršića u Dinamu. A tko zna, možda Burnley do tada pojača ponudu ili promijeni dinamiku isplate, pa tako spusti gard hrvatskog prvaka. Mislav Oršić je doista zaslužio zaigrati na najvećoj nogometnoj sceni (engleska Premier liga), istrčati na Anfield, Old Trafford ili Stamford Bridge.

Uostalom, Dinamo će početkom veljače na "meniju" imati dvoboje s Istrom 1961 (6. veljače) i Goricom (12. veljače), a Burnley u ta dva termina igra protiv Manchester Uniteda i Liverpoola. Pametnom dosta. Željko Kopić ozbiljno računa na Mislava Oršića za nedjeljni dvoboj protiv Rijeke, trener Dinama ne želi ni pomisliti na početni sastav bez svog najjačeg aduta u velikom derbiju.

Dinamo bi u slučaju ostanka Mislava Oršića svojim konkurentima (Osijek, Rijeka i Hajduk) poslao jasnu poruku, dao im do znanja kako su u Maksimiru spremni na žestoku borbu, kako svim silama žele još jedan naslov prvaka. Također, bila bi to značajna poruka nogometnoj javnosti i svim navijačima zagrebačkog kluba koji raznim porukama prizivaju njegov ostanak u "modrom" dresu.

Mislav Oršić i dalje je igrač Dinama, hrvatskog reprezentativca u nedjelju očekuje derbi s Rijekom, a onda vrlo uzbudljivih 30-ak sati u kojima će njegov telefon biti prilično užaren. A konačna sudbina njegove igračke karijere bit će poznata u ponedjeljak, kako stvari sada stoje, Oršić je bliže ostanku u Dinamu, nego transferu na Otok. No, i to se može promijeniti vrlo brzo...