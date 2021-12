Marko Livaja je prije dva tjedna u derbiju "razbio" Dinamo, pa po povratku u Split na ramenima navijača predvodio navijačku pjesmu. I u nekoliko navrata "opleo" po Dinamu. Trenutačno najbolji igrač Prve HNL glasno je zapjevao "Mrzim Dinamo, srpsko ime to", a nedugo nakon toga u jednom noćnom klubu priključio mu se i Danijel Subašić.

Povjerenik za Prvu HNL Josip Brezni prijavio ih je disciplinskom sucu Alanu Klakočeru koji je i pokrenuo disciplinski postupak protiv Hajdukovih igrača te kaznio Livaju s 35 tisuća kuna, a Subašića s 20 tisuća kuna.

Prilikom odmjeravanja kazne, disciplinski sudac je kao olakotnu okolnost uzeo u obzir isprike koju su nogometaši Hajduka naveli u svom očitovanju, ali Dinamo nikako nije zadovoljan kaznama. Naime, hrvatski prvak objavio je priopćenje u kojem tvrde kako su kazne preblage te da se Marko Livaja nije ni ispričao u javnosti zbog uvredljive pjesme.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Smatramo da je kazna preblaga i posljedica pogrešne kvalifikacije prekršaja. Naime, skandiranje „Mrzim Dinamo, srpsko ime to …„ koje predvodi Marko Livaja na dočeku u Zračnoj luci Split (dakle u vremenu koje se računa pod vrijeme nakon utakmice ) i skandiranje „I purgera, i Riječana, šakama i nogama, bocama i letvama, sve za našeg Hajduka", koje post festum pjevaju igrači Livaja i Subašić zapravo predstavlja kršenje članka 87. stavak 1. Disciplinskog pravilnika, a ne članka 84. Disciplinskog pravilnika, koji se odnosi na kršenje Kodeksa ponašanja nogometnih djelatnika i na temelju kojeg je pokrenut disciplinski postupak.

Očigledno su se željeli stvoriti preduvjeti da igrači budu kažnjeni samo novčanom kaznom, što bi prijavom po članku 87. Disciplinskog pravilnika bilo nemoguće. Za nas ne stoji niti isprika kao olakotna okolnost, jer je igrač Livaja javno nije izrekao, što bi bilo primjereno s obzirom na to da je sam prekršaj počinjen u javnosti pa bi onda i javna isprika imala specifičnu težinu. Igrač Subašić je svoje javno obraćanje više fokusirao na činjenicu da je netko nepoznat snimio skandiranje pa je to tako izašlo u javnost, nego što se jasno i nedvosmisleno ispričao za ono što je skandirao. S obzirom na to da igrači nisu pokazali nikakav osjećaj odgovornosti za ono što se dogodilo, zatim da je prisutna javnost i veći broj osoba kao otegotna okolnost te da se radi o uglednim igračima, sadašnjem i bivšem reprezentativcu Hrvatske, novčana kazna nije primjerena težini prekršaja.

Hajduk je 5. prosinca pobijedio "modre" na Maksimiru 2-0 golovima Livaje i Emira Sahitija, a utakmicu su obilježili brojni sigurnosni propusti na tribinama. Dinamo je ranije zbog korištenja pirotehnike kažnjen s 50.000 kuna, a Hajduk sa 60.000 kuna.

"HNK Hajduk kažnjen je sa 60.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača. Sudac je u 71. minuti prekinuo utakmicu zbog upotrebe većeg broja pirotehnike (baklji) od strane navijačke skupine Torcida koje su završile na tartan stazi te izazvale slabu vidljivost. Prekid je trajao dvije minute. Delegat je zabilježio ukupno 51 baklju, od kojih je 38 bačeno na tartan stazu. Dvije petarde, tri topovska udara, četiri prskalice i dvije bljeskalice bačene su na tartan stazu, a zapaljeno je ukupno deset dimnih bombi", stajalo je u priopćenju.

"GNK Dinamo kažnjen je s 50.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača. Sudac je u 71. minuti prekinuo utakmicu zbog upotrebe većeg broja pirotehnike (baklji) od strane navijačke skupine BBB, od kojih su tri baklje završile u terenu za igru. Prekid je trajao dvije minute. Delegat je izbrojio ukupno 32 baklje, od kojih je 21 bačena na tartan, a tri u teren za igru. Četiri petarde bačene su na tartan stazu, zapaljene su tri dimne bombe, jedna bljeskalica je bačena na tartan stazu i zabilježen je jedan topovski udar", objasnili su.