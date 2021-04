Dinamo je stigao do još jedne rutinske pobjede, "modri" su s minimalnih 1-0 svladali Istru. Nogometaši Damira Krznara bili su bolja momčad od Istre, iako nisu bili u kvalitetnom izdanju, te su u završnici su mogli prosuti bodove. No, put do pobjede olakšao im je Petar Bosančić nevjerojatnim kiksom iz kojeg je Dinamo stigao do pobjede. Modri su kraj utakmice dočekali s deset igrača, u finišu je pocrvenio Robbie Burton.

Damir Krznar napravio je šest promjena u odnosu na momčad koja je u četvrtak zaigrala protiv Villarreala, umjesto Ristovskog (nije bio u zapisniku), Lauritsena, Ademija, Jakića (bili na klupi) i Ivanušeca (imao tri žuta kartona), priliku su dobili Stojanović, Perić, Franjić, Mišić i Atiemwen. I takav, "promiješani Dinamo", i nije oduševio. Da, Zagrepčani su bili dosta bolji od Istre, igralo se praktički na jedan gol, ali "modri" nisu bili ni konkuretni ni ubojiti.

No, onda im se ukazao Petar Bosančić. Ili Bruno Petković, kako god hoćete. Branič Istre kardinalnom je pogreškom "pogurao" Dinamo prema pobjedi, Bosančić je poklonio loptu Petkoviću koji je se lažnjakom riješio Galilee, pa izborio najstrožu kaznu. I onda s bijele točke rutinski zabio za 1-0. Ipak, bilo je to sve od Dinama u prvih 45 minuta. A bez obzira na prilično gust raspored utakmica, jasan manjak odmora, pa i činjenicu da su prije samo dva dana stigli iz Španjolske, to nije bilo dovoljno.

Istina, Dinamo danas na raspolaganju nije imao petoricu igrača koji će najvjerojatnije startati u Gradskom vrtu, no u ovakvim utakmicama Krznaru nedostaje pravi lider na terenu. Ili Arijan Ademi. Logično da Dinamo ne može izgledati jednako s ili bez svog kapetana na terenu, ali u izostanku Ademija najglasniji od svih dinamovaca bio je - Dominik Livaković. Koji je desetak minuta prije kraja obranom Vuku spasio svoju momčad od još neugodnije završnice.

Damir Krznar danima je upozoravao svoje igrače kako ih protiv Puljana ne očekuje "laganica", trener Dinama bio je u pravu. Istra već tjednima izgleda vrlo ozbiljno, Puljani su stigli i do finala Kupa. No, Dinamo je dohvatio željena tri boda, a to je za "modre" danas bilo najbitnije. A svima je jasno, kako će Zagrepčani već u srijedu za pozitivan rezultat u Osijeku, morati biti na puno višoj razini...