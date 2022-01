Željko Kopić u jutarnjim je satima odradio prozivku, pa i prva testiranja sa svojim igračima. Na prozivci su se pojavili: Livaković, Zagorac, Horkaš, Čavlina, Moharrami, Štefulj, Ristovski, Ivanušec, Gojak, Andrić, Petković, Bočkaj, Lauritsen, Bulat, Franjić, Jurić, Milić, Baturina, Perić, Dilaver, Menalo i Čop.

Zbog poštivanja epidemioloških mjera u narednim danima će se momčadi priključiti Ademi, Mišić, Tolić, Theophile, Šutalo i Špikić, dok Leovca i Moubandjea više nema u kombinacijama Željka Kopića. Dinamo će u Zagrebu trenirati do 10. siječnja kada "modri" odlaze na 12-dnevne pripreme u Rovinj.

- Ojeda? Napravili smo sve u našim mogućnostima, sve smo definirali s igračem, on ima veliku želju za dolaskom. Još od kluba nismo dobili zeleno svjetlo za njegov dolazak, no prijelazni rok je tek počeo, vidjet ćemo što će se događati po tom planu. Zadovoljan sam kako je Dinamo pristupio realizaciji tog transfera, napravili smo baš sve što je u našoj mogućnosti - kaže Željko Kopić, pa dodaje:.

- Ako uspijemo finalizirati taj transfer - odlično, ali ako i ne uspijemo mi i dalje imamo ozbiljan igrački kadar, sjajnu momčad. Naša skautska služba svakodnevno radi, ako se ovo odulji nije nemoguće da se okrenemo i nekom drugom igraču.

Što će točno igrati Ojeda ako dođe u Dinamo?

- Imamo dobar kadar, pokriveni smo na svim pozicijama, ali Dinamo uvijek prati igrače. I ako nam se pokaže prilika za dovođenjem nekog pravog igrača, zašto ne? Reagirat ćemo. Ali, radimo s ovim što imamo, primarni cilj nam je zadržati sve naše igrače u momčadi. Martin Ojeda može igrati puno toga, biti i ofenzivna osmicu u rombu, i u sustavu s dva ili tri napadača, može ga se koristiti unutar više sustava. I zbog toga ima visoku vrijednost.

A tko bi još mogao otići?

- Odlasci? Stav kluba je da naši igrači nisu na prodaju, pogotovo oni nosioci igre, ali znamo da se u nogometu stvari mijenjanju na svakodnevnoj bazi, ovisno o daljnjem tijeku prijelaznog roka ćemo kvalitetno reagirati.

Dinamo je za sada doveo Petra Bočkaja...

- Petar Bočkaj? Prije svega, gledali smo igrača koji bi nam mogli doći kvalitetu u nekim fazama igre, Pero može donijeti veliku kvalitetu u ofenzivnoj organizaciji, sposoban je napraviti razliku, a to nam treba. Igrali mi s tri ili četiri iza, on će biti na lijevoj strani, svi vjerujemo u njega, on nam je kvalitetno rješenje za sve taktičke opcije.

Vi ste sada i službeno trener i sportski direktor, više niste privremena opcija na klupi Dinama...

- Još jednom moram naglasiti da s klubom u onom trenutku dogovrio samo odraditi jesen do kraja, niti u jednom trenutku moja ambicija nije bila nametetati se u prvi plan, dovoljno ih se guralo na taj način. Klub je onda donio svoju odluku, složili smo se da možemo nastaviti suradnju, u konačnici sam sretan i ponosan. Sportski direktor? Sve što radi sportski sektor, analiziramo i komuniciramo zajedno, tako i donosimo odluke, ali ja preuzimam odgovornost za igrače koji dolaze i odlaze.

Tko vam je glavni konkurent u borbi za naslov?

- Konkurenti? Uz dužan respekt Osijeku, Hajduku i Rijeci, mi smo okrenuti isključivo sebi, vjerujemo u sebe i bez obzira na konkurente, ako budemo na pravoj razini da smo kvalitetniji od svih drugih momčadi.

Mnoge zanima zašto Marko Tolić nema veću minutažu, kako ga vi vidite?

- Marko Tolić? Čak su mi se i u Kranjčevićevoj s tribine navijači derali da ga ubacim, stavili me pod pritisak, pa sam ga uveo, haha. Tola je talentiran igrač, razgovarali smo, ali razina talentiranosti je jedno, a funkcioniranje unutar sustava nešto drugo. I zbog toga me zanimaju ove pripreme, želim ga vidjeti u nekim zahtjevima, kako će se on tu snaći. Marko ima neosporno ogroman talent, osobno jako volim takve igrače.

Neki će se kasnije pripremiti zbog epidemioloških mjera, znači li to da je korona virus zahvatio Dinamo?

- O svemu tome više će pričati naša liječnička služba. Mi ćemo ovih dana treninzima priključiti i neke igrače iz B momčadi zbog tih epidemioloških mjera i ozljeda, ali cilj nam je da i Damir Krznar ima kompletnu B momčad na raspolaganju u ovih šest mjeseci do kraja sezone.

Protiv Hajduka ste igrali s četvoricom iza, u preostalim utakmicama s trojicom. Kakav je vaš plan za budućnost?

- Prvu utakmicu mi je bilo logično ići onim što se prije uigravalo i igralo, a znamo da protiv Hajduak to nije bilo dobro, u medijima je odmah krenulo očekivano bombardiranje. I onda smo morali donijeti promjene, u analizi smo vidjeli da neke stvari nisu bile dobre, napravili smo promjenu formacije i drugačije taktičke zahtjeve. Ali, to nam nije bilo novo, Dinamo je i prije igrao dobre utakmice s "tri iza", pa i poslije West Hama dok je razina energije bila dobra izgledali smo jako dobro - poručio je Kopić, pa nastavio:

- Mi možemo kombinirati s tri i četiri iza, probat ćemo obje varijante na pripremama, mislim da sadašnjost i budućnost nogometa nije forsiranje jednog sustava, već moramo imati puno veću fleksibilnost ovisno o rezultatu ili suparniku.

Kako vi primarno vidite Bartola Franjića u drugom dijelu sezone?

- Franjić u mojim vizijama može biti zadnji vezni ako trebamo u utakmici imati stabilnijeg defanzivnog veznog ili lijevi stopera zbog dobre organizacije igre. Kvalitetan je defenzivno, ima ofenzivni potencijal. Teško da će mi u utakmicama dok ćemo igrati s tri iza biti lijevi "wingback", dok bi neke utakmice u formaciji s četiri igrača u zadnjoj liniji i mogao odraditi na lijevoj strani. Ali, on je za mene primarno zadnji vezni ili lijevi stoper kada igramo s tri braniča - završio je Kopić.