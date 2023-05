Otkrivamo tko će sve dobiti medalje za naslov: Dinamo će ih ukupno podijeliti više od 80!

Dinamovi su nogometaši u nedjelju dobili medalje za osvojeni naslov prvaka, poslije domaće pobjede nad Goricom (4-1). Bila je to prava fešta u Maksimiru, oproštaj od još jedne (ipak) uspješne sezone. Istina, Dinamo se nije osladio duplom krunom, ali su Zagrepčani stigli do još jedne titule, igrali Ligu prvaka, na najvećoj europskoj sceni pobijedili i veliki Chelsea. A to se pamti...