Dinamo na radaru ima novog golmana! Branio je u Premier Ligi i već igrao protiv 'modrih'

Dinamo bi u završnici prijelaznog roka mogao razmotriti još jedno rješenje među vratnicama. Na Maksimir je, prema informacijama i pisanju Željka Jankovića iz Večernjeg lista, stigla ponuda za 24-godišnjeg Gavina Bazunua, čuvara mreže Southamptona i člana irske reprezentacije.

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Njegovo je ime već predstavljeno Dinamovoj sportskoj strukturi, a sada slijedi procjena odgovara li profilom potrebama zagrebačkog kluba. Koliko bi eventualni posao iznosio zasad nije poznato, ali prema dostupnim informacijama financijski uvjeti ne bi trebali predstavljati nepremostivu prepreku za 'modre'.

Bazunu iza sebe već ima zanimljivu karijeru. Kao mlad nogometaš razvijao se u akademiji Manchester Cityja, a upravo je protiv Dinama imao jedan od ranijih susreta sa zagrebačkim klubom. U dresu Cityjeve juniorske momčadi zaigrao je 2019. godine u Uefinoj Ligi prvaka za mlade protiv Dinamovih vršnjaka.

Juniori Dinama uzeli bod Manchester Cityju u drugom kolu Lige prvaka mladih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nije dugo trebalo ni do prvog kontakta s seniorskom momčadi engleskog velikana; 2020. godine Bazunu je bio među igračima Cityja prijavljenima za uzvratni dvoboj osmine finala Lige prvaka protiv Real Madrida.

Irski vratar danas iza sebe ima i reprezentativno iskustvo, što dodatno povećava njegovu vrijednost na tržištu. Hoće li se ponovno povezati s Dinamom, ovaj put kao potencijalno novo pojačanje prve momčadi, odlučit će maksimirska struka nakon što procijeni sve okolnosti mogućeg transfera. Prema Transfermarktu vrijedi osam milijuna eura i ugovor sa 'svecima' ima do 2027. godine.